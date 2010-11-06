5 طرح عمرانی - خدماتی و مخابراتی در ملکشاهی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، پست 63 کیلو ولت و خط 63 کیلو ولت ایلام ارکواز به طول 46 کیلومتر، افتتاح فیبر نوری ایلام به ملکشاهی به طول 50 کیلومتر، بهره برداری از سه فرستنده مخابراتی(بی-تی-اس) تلفن همراه و راه اندازی جایگاه دوم سوخت از جمله طرحهایی است که در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرحها بیش از 85 میلیارد و800 میلیون ریال اختصاص یافته است.

همچنین با حضور اعلایی استاندار ایلام عملیات اجرایی طرح بزرگ مجتمع اداری فرمانداری ملکشاهی آغاز شد.

به گفته اعلایی این طرح برای اولین بار است که در کشور احداث می شود و 38 اداره در این مجتمع فعالیت خود را آغاز می کند.

برای اجرای این طرح اعتباری بیش از 17 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

استاندار ایلام همچنین از طرحهای مرکزی فنی و حرفه ای ملکشاهی و مجتمع آب رسانی روستایی و راههای روستایی بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفت.

همچنین با حضور اعلایی استاندار ایلام اولین محفل فرهنگی قرآنی طرح نسیم رحمت در ملکشاهی برگزار شد.

در این محفل نورانی که جمعی از قاریان و حافظان برتر جهانی و کشوری حضور داشتند کلام دلنشین وحی در فضایی معنوی طنین انداز شد.