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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۱

در ادامه سلسله بازديدها از صنايع دفاعي

خبرنگاران از سازمان صنايع هوا و فضا ديدن كردند

در راستاي آشنايي افكار عمومي با فعاليتهاي دفاعي در صنايع دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خبرنگاران مطبوعات و رسانه هاي جمعي روز چهارشنبه ، از سازمان صنايع هوا و فضا ديدن كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، در آستانه هفته هوا و فضا و ششمين سالگرد تاسيس سازمان صنايع هوا و فضا ، خبرنگاران ضمن بازديد از سازمان صنايع هوا و فضا از نزديك با فناوري موشك هاي ضد زره  توفان آشنا شده اند .

بر اساس اين گزارش  خبرنگاران همچنين از كارگاههاي ساخت  اجزاي موشك هاي ضد زره بازديد كردند .

سازمان صنايع هواو فضاتحقيقات گسترده اي را بر روي موشك هاي ضد زره ، ضد هوايي ، زمين به زمين و دوربرد انجام داده كه باعث ارتقاي دانش دفاعي كشور شده است.

اين گزارش حاكي است : اين سازمان به نتايجي دست يافته كه مي تواند در حوزه بالابرهاي ماهواره نيز توليد داشته باشد.

کد مطلب 118574

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