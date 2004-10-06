خبرنگاران از سازمان صنايع هوا و فضا ديدن كردند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، در آستانه هفته هوا و فضا و ششمين سالگرد تاسيس سازمان صنايع هوا و فضا ، خبرنگاران ضمن بازديد از سازمان صنايع هوا و فضا از نزديك با فناوري موشك هاي ضد زره توفان آشنا شده اند .

بر اساس اين گزارش خبرنگاران همچنين از كارگاههاي ساخت اجزاي موشك هاي ضد زره بازديد كردند .

سازمان صنايع هواو فضاتحقيقات گسترده اي را بر روي موشك هاي ضد زره ، ضد هوايي ، زمين به زمين و دوربرد انجام داده كه باعث ارتقاي دانش دفاعي كشور شده است.

اين گزارش حاكي است : اين سازمان به نتايجي دست يافته كه مي تواند در حوزه بالابرهاي ماهواره نيز توليد داشته باشد.