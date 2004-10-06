فرانسه آماده بود در صورت ممانعت صدام از ورود بازرسان سازمان ملل نيرو به عراق بفرستد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از واشنگتن پست ، در كتاب "شيراك در برابر بوش : جنگ ديگر " كه به تازگي در فرانسه به چاپ رسيده فاش شد كه ژان پاتريك گاويارد Jean Patrick Gaviard در تاريخ شانزده سپتامبر سال 2002 در ديدار از پنتاگون و ملاقات با ستاد فرماندهي مركزي در باره كمك فرانسه براي اعزام ده هزار تا پانزده هزار و مذاكره بر سر حقوق فرود و پهلو گيري جتها و كشتيها بحث و گفتگو كرد .



توماس كانتالوبه Thomas Cantaloube يكي از نويسندگان اين كتاب مي نويسد : مقامات نظامي فرانسه علاقه خاصي براي پيوستن به اين حمله داشتند زيرا آنان مي دانستند كه مشاركت نكردن با آمريكا در يك جنگ بزرك ، موجب عدم آمادگي نيرو هاي فرانسويي در گيريهاي آتي خواهد شد .



اما اين مذاكرات پيشرفتي نداشت چون قبل از آن ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه تصميم گرفت كه آمريكا بايد خيلي سريع بازرسان تسليحاتي ساز مان ملل را براي بازرسيهاي كوتاه تحت فشار قرار دهد .



اين كتاب مي گويد : شيراك در صورتي آماده پيوستن به يك جنگ بود كه صدام به بازرسان اجازه وارد شدن به عراق را ندهد .



كانتالوبه در يك مصاحبه گفت : تا دسامبر سال 2002 همه به ما مي گفتند كه فرانسه فكر مي كرد صدام اشتباه كرد كه به بازرسان اجازه وارد شدن به كشورش را نداد.



بعد از اينكه به نظر مي رسيد بازرسان به پيشرفتهايي در عراق رسيدند . شيراك نظر خور را تغيير داد به ويژه بعد از برگزاري نظر سنجيها در فرانسه كه بيانگر مخالفتهاي گسترده مردم اين كشور با حمله به عراق بودند .



در اين كتاب دو روزنامه نگار مستقر در واشنگتن و پاريس كه براي روزنامه له پاريزين كار مي كنند جزئيات مربوط به خراب شدن رابطه بين بوش و شيراك را بازگو كردند .



اين روزنامه نگاران كه كانتالوبه و هنري ورنت هستند گفتند كه آنان با بيش از پنجاه تن از مقامات نظامي و ديپلماتيك دو كشور مصاحبه كردند .



در اين كتاب همچنين فاش شد كه مقامات فرانسوي متقاعد شدند كه آمريكا گفتگو هاي تلفني شيراك را استراق سمع مي كرد و اين بعداز آن بود كه يك مقام آمريكايي به يك مقام نظامي فرانسوي هشدار داد كه رابطه بين رئيس جمهورتان و رئيس جمهورمان در سطح شخصي جبران ناپذير است . شما بايد در ك كنيد كه بوش آنچه را كه شيراك در باره اش فكر مي كرد دقيقا مي دانست .



كانتالوبه در اين كتاب مي نويسد : اين تهديد براي مقامات فرانسوي قابل باور بود زيرا شيراك عادت داشت كه در مكالمات تلفني خود از خطوط مطمئن استفاده نكند و اغلب در مكالمات خود موارد امنيتي را رعايت نمي كرد .



شيراك به خوبي پدر بوش يعني جرج اچ . دبليو بوش رئيس جمهور سابق آمريكا را مي شناخت امااين رابطه دقيقا ثابت كرد كه

يك پريشاني را براي رئيس جمهور تازه به همراه داشت . طبق اين كتاب هر وقت كه شيراك از بو ش پدر ياد مي كرد بوش خشمگين مي شد .



ماهها ديپلماتها فرانسويي از شيراك خواستند كه در ملاقات با جرج بوش اشاره اي به پدرش نكند اما او هميشه به اين كار ادامه مي داد .

