توليد ميدان نفتي مارون به 610 هزار بشكه افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اختصاصي مهر ، با بهره برداري از واحد نمك زدايي ميدان نفتي مارون ، توليد اين ميدان نفتي ، 10 هزار بشكه افزايش يافته و به 610 هزار بشكه در روز مي رسد .
براساس اين گزارش ، با توجه به اينكه بعضي ازمخازن نفتي كشور به نيمه دوم عمر خود رسيده و آب نمك درون مخازن نيز افزايش يافته است ، احداث واحدهاي نمك زدايي نقش مهمي را در افزايش ميزان ذخاير اين مخازن ايفا مي كند .
براساس اين گزارش ، واحد نمك زدايي ميدان نفتي مارون نيز به منظور تفكيك نمك از نفت احداث شده و به زودي به بهره برداري مي رسد .
ضريب بازيافت مخازن آهكي 15درصد و ماسه اي نيز25 تا30 درصد ارزيابي شده است كه درمقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار پايين است به طوري كه احداث واحدهاي نمك زدايي در مخازني همچون گچساران، مارون ، پارسي ، كرنج ، آغاجاري ومنصوري بسيار ضروري است و از راهكارهاي مهم براي افزايش توليدات اين ميدان محسوب مي شود .
اين گزارش مي افزايد : هم اكنون شش شركت پيمانكاري با همكاري شركتهاي خارجي درحال تهيه طرح جامع توسعه يا MDP هشت ميدان نفتي واقع در جنوب كشور با نامهاي منصوري ، پارسي ، مارون ، شادگان و پازنان ، رگه سفيد و كرنج و گچساران با يكصد ميليارد بشكه نفت درجا هستند كه تعدادي از اين طرح ها به زودي آماده مي شود.
به گفته وي ، كنسرسيومي متشكل از شركت پرآور و GCA انگليس روي ميدان نفتي منصوري ، شركت كانال مشاور و هيدرو سرچ درحال تهيه طرح توسعه ميدان پارسي، شركت شاره ژرف ايران و ECL انگليس براي ميدان مارون، شركت نفتكاو و تكنيكاي كانادا روي ميدان نفتي شادگان و پازنان ، شركت كيش نفت و دوشركت كانادايي درحال تهيه اين طرح براي ميادين رگه سفيد و كرنج و شركت تهران انرژي و يك شركت فرانسوي براي ميدان نفتي گچساران طرح توسعه جامع تهيه مي كنند.
توليد ميدان نفتي مارون با راه اندازي واحد نمك زدايي اين ميدان به 610 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد .
به گزارش خبرنگار اختصاصي مهر ، با بهره برداري از واحد نمك زدايي ميدان نفتي مارون ، توليد اين ميدان نفتي ، 10 هزار بشكه افزايش يافته و به 610 هزار بشكه در روز مي رسد .
نظر شما