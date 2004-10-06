توليد ميدان نفتي مارون به 610 هزار بشكه افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اختصاصي مهر ، با بهره برداري از واحد نمك زدايي ميدان نفتي مارون ، توليد اين ميدان نفتي ، 10 هزار بشكه افزايش يافته و به 610 هزار بشكه در روز مي رسد .

براساس اين گزارش ، با توجه به اينكه بعضي ازمخازن نفتي كشور به نيمه دوم عمر خود رسيده و آب نمك درون مخازن نيز افزايش يافته است ، احداث واحدهاي نمك زدايي نقش مهمي را در افزايش ميزان ذخاير اين مخازن ايفا مي كند .

براساس اين گزارش ، واحد نمك زدايي ميدان نفتي مارون نيز به منظور تفكيك نمك از نفت احداث شده و به زودي به بهره برداري مي رسد .

ضريب بازيافت مخازن آهكي 15درصد و ماسه اي نيز25 تا30 درصد ارزيابي شده است كه درمقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار پايين است به طوري كه احداث واحدهاي نمك زدايي در مخازني همچون گچساران، مارون ، پارسي ، كرنج ، آغاجاري ومنصوري بسيار ضروري است و از راهكارهاي مهم براي افزايش توليدات اين ميدان محسوب مي شود .

اين گزارش مي افزايد : هم اكنون شش شركت پيمانكاري با همكاري شركتهاي خارجي درحال تهيه طرح جامع توسعه يا MDP هشت ميدان نفتي واقع در جنوب كشور با نامهاي منصوري ، پارسي ، مارون ، شادگان و پازنان ، رگه سفيد و كرنج و گچساران با يكصد ميليارد بشكه نفت درجا هستند كه تعدادي از اين طرح ها به زودي آماده مي شود.

به گفته وي ، كنسرسيومي متشكل از شركت پرآور و GCA انگليس روي ميدان نفتي منصوري ، شركت كانال مشاور و هيدرو سرچ درحال تهيه طرح توسعه ميدان پارسي، شركت شاره ژرف ايران و ECL انگليس براي ميدان مارون، شركت نفتكاو و تكنيكاي كانادا روي ميدان نفتي شادگان و پازنان ، شركت كيش نفت و دوشركت كانادايي درحال تهيه اين طرح براي ميادين رگه سفيد و كرنج و شركت تهران انرژي و يك شركت فرانسوي براي ميدان نفتي گچساران طرح توسعه جامع تهيه مي كنند.