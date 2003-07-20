به گزارش خبرگزاري مهر، در اين تمرين پنج بازيكن از جمع بازيكنان حاضر در جلسه معارفه بگوويچ حضور داشتند. مهدي تارتار، رضا جباري و حسن خانمحمدي به علت اعتراض به پرداخت نشدن مبلغ باقيمانده پيش پرداخت شان و يحيي گل محمدي به علت حضور در تمرينات تيم ملي در اين تمري غايب بودند.

فرشيد كريمي و دو بازيكن جوان بازيكنان تازه وارد اين تمرين بودند كه در جلسه معارفه بگوويچ حضور نداشتند.

وحيد قليچ مربي دروازه بانان پرسپوليس نيز كه روز شنبه با تاخير يك ساعته در جلسه معارفه شركت كرد در تمرين ديروز حضور داشت و با فرشيد كريمي به تمرينات اختصاصي پرداخت.

در اين تمرين ابراهيم آشتياني سرپرست جديد پرسپوليس به همراه وينكوبگوويچ و رضا چلنگر حضور داشتند.

پرسپوليسي ها عصر يكشنبه (امروز) نيز ساعت 17 در همين ورزشگاه تمرين خواهد كرد.