نمايشگاه كتاب جهاد دانشگاهي، پل ارتباطي بين اعضاي هيئت علمي و ناشران دانشگاهي است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس رحيميان در جمع خبرنگاران افزود: جهاد دانشگاهي نهادي تاثيرگذار در عرصه فرهنگي در دانشگاه ها است، كتاب و ترويج كتابخواني نيز از مباحث عمده بخش فرهنگي است كه جهاد دانشگاهي نسبت به آن توجه خاصي دارد.

وي تصريح كرد: در تحليل هاي فرهنگي و اجتماعي درصد انتشار كتاب، ميزان مطالعه و هزينه هايي كه به موضوع كتاب و كتابخواني تخصيص داده مي شود به عنوان معيارهاي رشد و توسعه آن كشور در نظر گرفته مي شود.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تهران افزود: يكي از اهداف برگزاري هجدهمين نمايشگاه كتاب دانشگاهي ايجاد ارتباط بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و ناشرين است، ضمن اينكه ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني نيز مدنظر برگزار كنندگان اين نمايشگاه است.

وي تصريح كرد: همزمان با برگزاري نمايشگاه كتاب سه يا چهار نشست با مولفين يا ناشرين كتاب برگزار مي شود كه مسائل مربوط به نشر كتاب هاي دانشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مهندس رحيميان افزود: در اين نمايشگاه 31 ناشر دولتي و غيردولتي حضور دارند كه برخي از ناشرين به عنوان نمايندگان ناشرين خارجي در نمايشگاه حضور دارند.

وي در پايان تصريح كرد: در صورتي كه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همكاري هاي لازم را با جهاد دانشگاهي در زمينه برگزاري نمايشگاه داشته باشند، مي توانيم در سال هاي آينده نمايشگاه عظيمي با محوريت دانشگاهي برگزار كنيم.

هجدهمين نمايشگاه كتاب دانشگاهي روزهاي هجدهم تا بيست و سوم مهر در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برپا مي شود. اين نمايشگاه به همت جهاد دانشگاهي واحد تهران برگزار مي شود.