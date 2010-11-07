"دیگری" راهی "کاتماندو" نپال شد

به گزارش خبرنگار مهر، "دیگری" برای رقابت در بخش مسابقه به هشتمین دوره این جشنواره بین المللی دعوت شد. این جشنواره که همه ساله در شهر کاتماندو، پایتخت کشور نپال و در قلب منطقه هیمالیا برگزار می شود پذیرای فیلمهای بلند و مستند از سراسر دنیاست.

هدف از برگزاری این جشنواره ترویج درک انسان از واقعیتهای اجتمای و فرهنگی جهان است. در این دوره از جشنواره 25 فیلم بلند سینمایی و 15 فیلم مستند از سراسر دنیا به رقابت با یکدیگر می پردازند.

این جشنواره از تاریخ 9-13 دسامبر برابر 17-22 آذر ماه سال جاری برگزار می شود. "دیگری" روایت سفر نوجوانی با مردی است که قرار است به زودی ناپدریش شود."دیگری" را محمد علی نجفی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کرده و اکران آن به زودی در گروه سینمایی عصرجدید آغاز می شود.