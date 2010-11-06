پایان آبان آخرین مهلت ارسال آثار به سوگواره پوسترهای عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر سوگواره پوسترهای عاشورایی گفت: این سوگواره هم اکنون در مرحله دریافت آثار قرار دارد و هنرمندان می‌توانند تا پایان آبان ماه آثارشان را به دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند.

وی افزود: داوران این سوگواره را مسعود نجابتی، علی وزیریان و مهدی سعیدی تشکیل می‌دهند و داوری آثار از ابتدای آذر آغاز می‌شود و نمایشگاه آثار برگزیده از 27 آذر ماه مصادف با 12 محرم در نگارخانه‌های میرمیران و ممیز خانه هنرمندان و نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری به نمایش در‌ می‌آید.

آقاقلی زاده درباره موضوعات سوگواره نیز گفت: این سوگواره همانند سالهای گذشته از سه بخش اصلی، جنبی(کتیبه) و ویژه تشکیل شده است که این بخش امسال به حضرت زینب(س) اختصاص دارد.

وی درباره چاپ آثار این سوگواره اظهار کرد: هرهنرمندی که مایل باشد می‌تواند کتیبه‌ها و پوسترهای خود را در حوزه هنری به صورت رایگان چاپ کرده و در اختیار عموم قراردهد تا در ایام محرم از آن استفاده کنند و به علاوه تمامی ارگانهای دولتی نیز می‌توانند این آثار را برای استفاده دراختیار داشته باشند.

وی افزود: چنین برنامه‌‌ای هرسال وجود دارد اما متاسفانه هر سال شاهد استفاده از آثار ضعیف در مساجد،‌ سازمانها و تکایا هستیم و مسئولان مراکز از سوگواره کمتر استقبال می‌کنند.

این هنرمند درباره تفاوتهای سوگواره عاشورایی از سال گذشته تاکنون نیز گفت: در اولین دوره سوگواره پوسترهای عاشورایی آثار چندانی به دست ما نرسید اما سالهای بعد که هنرمندان بیشتر آشنا شدند سوگواره سیر صعودی پیداکرد. سال گذشته متاسفانه افت چشم‌گیری داشت که البته من دلیل این مسئله را نمی‌دانم. برای امسال هنوز مهلت ارسال آثار به پایان نرسیده و ارزیابی کاملی از شرایط سوگواره نداریم.

وی با اشاره به اینکه نکته مهم تعداد آثار رسیده نیست، افزود: این سوگواره اکنون برای خود دارای هویتی است و هنرمندان با آن آشنا شده‌اند که خود این موضوع بسیار امیدوارکننده است.

آقاقلی زاده درباره شرایط کنونی سوگواره پوسترهای عاشورایی گفت: کنون کارها روال عادی خود را طی می‌کند، ‌نمونه‌هایی که اکنون به سوگواره می‌رسد دارای هویت خاصی است که حاکی از تاثیرگذاری سالهای گذشته در این آثار مشهود است.