تظاهركنندگان ،عذر خواهي نظاميان امريكايي را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرنگار شبكه الجزيره از نجف اشرف گزارش داد : جمعيت زيادي از مردم نجف در اعتراض به محاصره منزل سيد مقتدي صدر رهبر برجسته شيعه از سوي نظاميان آمريكايي تظاهرات خود را امروز نيز ادامه دادند.

براساس اين گزارش تظاهردكنندگان اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق را آلت دست و فرمانبر آمريكا در عراق توصيف كردند.

به گفته خبرنگار الجزيره، تظاهركنندگان همچنين از تشكيل ارتش المهدي و گردانهاي شهادت طلب براي حمايت از حوزه و لزوم پايان اشغال عراق از سوي نظاميان آمريكايي خبر دادند . شركت كنندگان از نظاميان آمريكايي خواستند با طور رسمي و كتبي از اقدام خود درمحاصره منزل سيد مقتدي صدر عذرخواهي كنند و نسبت به تعطيل كردن شبكه تلويزيوني تحت نظارت آمريكا در عراق كه برنامه هاي خلا ف مقررات اسلامي پخش مي كند ، اقدام كنند . به گفته خبرنگار الجزيره ، تظاهرات با شكوه مردم نجف نشان داد كه حوزه علميه همچنان از محبوبيت فراواني در ميان مردم عراق برخوردار است و علماي ديني نسبت به ديگر جريانهاي داخلي عراق از پايگاه وسيع مردمي برخوردارند.

گفتني است پدر و برادر مقتدي صدر به دست عوامل رژيم سابق عراق به شهادت رسيده اند.

