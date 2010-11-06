به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صفیه آشوری مقدم اظهار داشت: با توجه به فصل سرما و استفاده بیشتر خانواده‌ها از وسایل گرمایی گازسوز، خانواده‌ها باید از علایم شایع گاز گرفتگی مطلع باشند و در صورت مشاهده این علایم، اقدامات اولیه را انجام دهند.

وی ادامه داد: گیجی، کرختی مزمن، سردرد ناگهانی و بدون درد از علایم شایع گاز گرفتگی است که افراد سالم به دلیل این که این علایم دیرتر در آنها بروز می‌کند باید کاملاً هوشیار بوده و با مشاهده این علایم، در افرادی که حساس‌تر هستند، سریع اقدامات اولیه را انجام دهند.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در پاسخ به این پرسش که در صورت مشاهده این علایم چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ گفت: بهترین کار در مواجهه با فرد گازگرفته این است که با حفظ خونسردی فرد را از شرایطی که دچار مسمومیت شده خارج و درها و پنجره‌ها را سریع بازکنند و اجازه دهند اکسیژن کافی به او برسد. باید از تجمع در کنار مریض جداً خودداری کنند زیرا این عمل از رسیدن سریع اکسیژن به فرد جلوگیری می‌کند.

آشوری مقدم تصریح کرد: لباس تنگی که مانع رسیدن تنفس مناسب به فرد می‌شود را به سرعت آزاد کنند و با 115 تماس گرفته و اجازه دهند تا آنها، اقدامات اولیه مناسب را انجام دهند. البته باید توجه داشت این اقدامات زمانی تأثیرگذار است که فرد مدت زمان کمی را در مواجهه با گاز باشد.

به گفته وی در بسیاری از موارد که افراد در خواب هستند و مدت زمان طولانی با گازمنوکسید کربن قرار دارند، غلظت این گاز سبب آسیب مغزی شدید بر فرد و منجر به یک آسیب برگشت‌ناپذیر و مرگ مغزی می‌شود.

آشوری مقدم با اشاره به اینکه افرادی که به مصدومان کمک می‌کنند، خود نیز در معرض گازگرفتگی قرار دارند، به آنان توصیه کرد: بلافاصله در بدو ورود، درها و پنجره‌ها را بازکرده و به تهویه مناسب هوا کمک کنند.