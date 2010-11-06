شکوفایی دوران طلایی صنعت چای مستلزم توسعه محصولات جانبی است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهزراعی باغات چای، بسته بندی مناسب و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان چایکاراظهارداشت: چای شمال بهترین نوع محصول چای در دنیاست.

وی در ادامه با اعلام اینکه سد پلرود در پنج سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، اظهارداشت: با احداث این سد مشکل کم آبی کشاورزان منطقه رفع خواهد شد.

نماینده مردم رودسر و املش همچنین با اشاره به ضرورت مکانیزاسیون داشت و کاشت و برداشت برنج در استان گفت: مکانیزاسیون، گسترش به کارگیری علم در حوزه کشاورزی و تغییر گسترش فرهنگ تکنولوژی در کشاورزی یا مدیریتهای سنتی با مدیریت علمی است که در چنین شرایطی توسعه انسان محور با مدیریت علمی، جایگزین توسعه کشاورزی بر مبنای ماشین و ابزار می ‌شود.

وی در ادامه به کارخانه کنسانتره در چابکسر اشاره کرد و گفت: متاسفانه این کارخانه به دلیل ضعف مدیریت هیئت مدیره بدهی زیادی به بانکها دارند که باید ضمن توسعه و تجهیز این واحد به تکنولوژی روز از مدیریت کارآمد نیز بهره مند شود.

عباسی همچنین از ساخت کارخانه کنسانتره در رحیم آباد شهرستان رودسراز سوی بخش خصوصی خبر داد و یادآورشد: با راه اندازی این واحد بخش زیادی از مشکلات کشاورزان در خصوص فروش مرکبات منطقه رفع خواهد شد.