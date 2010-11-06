  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

عباسی در گفتگو با مهر:

شکوفایی دوران طلایی صنعت چای مستلزم توسعه محصولات جانبی است

شکوفایی دوران طلایی صنعت چای مستلزم توسعه محصولات جانبی است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش گفت: اگر محصولات جانبی چای و مورد حمایتی مالی و معنوی مسئولان قرار گیرد به یقین صنعت چای به دوران طلایی خود دست می یابد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهزراعی باغات چای، بسته بندی مناسب و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان چایکاراظهارداشت: چای شمال بهترین نوع محصول چای در دنیاست.

وی در ادامه با اعلام اینکه سد پلرود در پنج سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، اظهارداشت: با احداث این سد مشکل کم آبی کشاورزان منطقه رفع خواهد شد.

نماینده مردم رودسر و املش همچنین با اشاره به ضرورت مکانیزاسیون داشت و کاشت و برداشت برنج در استان گفت: مکانیزاسیون، گسترش به کارگیری علم در حوزه کشاورزی و تغییر گسترش فرهنگ تکنولوژی در کشاورزی یا مدیریتهای سنتی با مدیریت علمی است که در چنین شرایطی توسعه انسان محور با مدیریت علمی، جایگزین توسعه کشاورزی بر مبنای ماشین و ابزار می ‌شود.

وی در ادامه به کارخانه کنسانتره در چابکسر اشاره کرد و گفت: متاسفانه این کارخانه به دلیل ضعف مدیریت هیئت مدیره بدهی زیادی به بانکها دارند که باید ضمن توسعه و تجهیز این واحد به تکنولوژی روز از مدیریت کارآمد نیز بهره مند شود.

عباسی همچنین از ساخت کارخانه کنسانتره در رحیم آباد شهرستان رودسراز سوی بخش خصوصی خبر داد و یادآورشد: با راه اندازی این واحد بخش زیادی از مشکلات کشاورزان در خصوص فروش مرکبات منطقه رفع خواهد شد.

کد مطلب 1185975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها