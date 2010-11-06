به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسام سلامت مدیر بازاریابی شرکت امید ایرانیان با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از یک سوم جامعه از مسواک استفاده نمی‌کنند، اظهار داشت: عمده ترین چالش در بخش سلامت دهان و دندان به فقدان فرهنگ در بین اقشار کم درآمد جامعه بر می گردد و ما در نظر داریم حرکت جدیدی را در این حوزه آغاز کنیم.

وی که در همایش رونمایی از برند مسواک "رویال" در مرکز همایشهای صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، اضافه کرد: رویال یک برند معتبر آلمانی است، و مسواکهای رویال هم اکنون در بسیاری از بازارهای جهان توانسته است موفق ظاهر شده و سهم عمده ای از بازار را به خود اختصاص دهد.

سلامت با اشاره به اینکه هدف گذاری اصلی امید ایرانیان کسب 70 درصد از سهم بازار ایران است، افزود: متاسفانه به دلیل عدم آگاهی بسیاری از مصرف کنندگان، مسواک‌های بی کیفیت و غیر استاندارد در بازار عرضه می شود که عمدتا موجب به خطر افتادن سلامت دندان و لثه ها می شود.

مدیر بازاریابی شرکت امید ایرانیان متذکر شد: هدف ما ارائه آموزش های صحیح مسواک زدن در جامعه خواهد بود و در این راستا در نظر داریم آموزش های پایه ای را از مدارس آغاز کنیم.

سلامت، با بیان اینکه در آینده برنامه تولید داخل مسواک‌های رویال را دنبال خواهیم کرد، اضافه کرد: دوره مصرف مسواک در ایران هر سه ماه یکبار است، اما به دلیل فقدان فرهنگ صحیح بهداشت دهان و دندان این دوره بسیار طولانی تر است.

فرشاد به آبادی مشاور برندینگ شرکت امید ایرانیان در ادامه این مراسم گفت: مهمترین هدف در این رونمایی، گسترش مسواک زدن و فرهنگ بهداشت دهان و دندان است.

وی با بیان اینکه یک سوم مردم کشور مسواک نمی زنند، اضافه کرد: مدیران شرکت امید ایرانیان تصمیم دارند که با آموزش، فرهنگ سازی و ارائه کالای رایگان(مسواک) در اقصی نقاط کشور به توسعه فرهنگ مسواک زدن کمک کنند..