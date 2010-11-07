چهار آزمایشگاه براى تایید نمونه تجهیزات ارتباطى اعتبار نامه گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسى شاهکوه رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسى ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: پس از بررسى هاى لازم، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، آزمایشگاه پژوهشکده الکترومغناطیس و مخابرات دانشگاه صنعتى امیرکبیر، آزمایشگاه شرکت تکتا و آزمایشگاه تایید نمونه آنتن دانشگاه تهران به عنوان آزمایشگاههاى همکار سازمان تنظیم مقررات تعیین شدند.

وی گفت: این آزمایشگاهها براى انجام آزمونهایى همچون آزمایش آنتنهاى مخابراتى و مبدل گیرنده هاى دیجیتال (DVB_T)، اندازه گیرى خواص میدانى و تشعشعى انواع آنتن بر حسب دامنه و فاز و پلاریزاسیون و اندازه گیرى حساسیت آنتن گوشى هاى تلفن همراه اعتبارنامه دریافت کردند.

عباسى درباره سایر آزمایشگاههایى که قبلا اعتبارنامه دریافت کرده اند نیز اضافه کرد: پیش از این آزمایشگاه آزمون و ارزیابى تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتى شریف و همچنین آزمایشگاه ایتراک وابسته به شرکت ایران خودرو از سازمان تنظیم مقررات اعتبارنامه تایید نمونه دریافت کرده اند که بر این اساس نتایج این 6 آزمایشگاه در فرایند صدور تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد قبول سازمان تنظیم مقررات است.

وى افزود: تمامى شرکتها و نهادهایى که امکان انجام آزمونهاى تجهیزات ارتباطى را دارند مى توانند آمادگى خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى اعلام کنند تا پس از ارزیابى به عنوان آزمایشگاههاى معتبر با این سازمان همکارى کنند.