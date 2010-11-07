  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

چهار آزمایشگاه براى تایید نمونه تجهیزات ارتباطى اعتبار نامه گرفتند

چهار آزمایشگاه براى تایید نمونه تجهیزات ارتباطى اعتبار نامه گرفتند

اعتبار نامه چهار آزمایشگاه داخلى براى انجام فرایند تایید نمونه تجهیزات ارتباطى از سوى سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسى شاهکوه رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسى ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: پس از بررسى هاى لازم، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، آزمایشگاه پژوهشکده الکترومغناطیس و مخابرات دانشگاه صنعتى امیرکبیر، آزمایشگاه شرکت تکتا و آزمایشگاه تایید نمونه آنتن دانشگاه تهران به عنوان آزمایشگاههاى همکار سازمان تنظیم مقررات تعیین شدند.

وی گفت: این آزمایشگاهها براى انجام آزمونهایى همچون آزمایش آنتنهاى مخابراتى و مبدل گیرنده هاى دیجیتال (DVB_T)، اندازه گیرى خواص میدانى و تشعشعى انواع آنتن بر حسب دامنه و فاز و پلاریزاسیون و اندازه گیرى حساسیت آنتن گوشى هاى تلفن همراه اعتبارنامه دریافت کردند.
 
عباسى درباره سایر آزمایشگاههایى که قبلا اعتبارنامه دریافت کرده اند نیز اضافه کرد: پیش از این آزمایشگاه آزمون و ارزیابى تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتى شریف و همچنین آزمایشگاه ایتراک وابسته به شرکت ایران خودرو از سازمان تنظیم مقررات اعتبارنامه تایید نمونه دریافت کرده اند که بر این اساس نتایج این 6 آزمایشگاه در فرایند صدور تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد قبول سازمان تنظیم مقررات است.
 
وى افزود: تمامى شرکتها و نهادهایى که امکان انجام آزمونهاى تجهیزات ارتباطى را دارند مى توانند آمادگى خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى اعلام کنند تا پس از ارزیابى به عنوان آزمایشگاههاى معتبر با این سازمان همکارى کنند.
کد مطلب 1185987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها