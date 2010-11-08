تعهد و تخصص در خوانش متون علوم انسانی ضروری است

دکتر علی محمد صابری در گفتگو با خبرنگارمهر درمورد قواعد مطالعه متون علوم انسانی و روش وی در خوانش این متون گفت: کسی که اهل فلسفه است اگر متون علوم انسانی را با گرایشهای مختلف آن روانشناسی، تاریخ،جامعه شناسی و ... می‏خواند باید درابتدا یک نوع اهلیت داشته باشد. یعنی نوعی تخصص و تعهد نسبت به آن متن داشته باشد و با صاحب آن متن ارتباط برقرار کند. همچنین تفسیری که از آن متن می‏کند تفسیر به رأی نباشد و در عین حال تفسیر باشد یعنی درک درست خودش را از آن متنی که می‏خواند بیان بکند.

وی افزود: متن هم فقط در زمان نوشتن نیست که بیان می‎شود. متن در زمان تفسیر شدن است که شکوفا می‎شود. متونی که 2300سال پیش توسط افلاطون نوشته شده‏اند هنوز هم در حال تفسیرو شکوفا شدن هستند چونکه نوعی تعهد و تخصص فیلسوفان و متفکران با صاحب متن که افلاطون باشد برقرار می‏کنند و بعد سراغ متن می‏روند و آن متن مدام در حال نوشته شدن است یعنی در حال تفسیر شدن است.

این استاد فلسفه تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ع) در ادامه تصریح کرد: بعد تعهد در ترجمه مطرح می‌شود. فرد باید با اصطلاحات فرهنگی و فلسفی آشنا باشد تا اگر متنی نیازمند ترجمه است آن را ترجمه کند. منتها نه متنهای دست چندم را. برای مثال آثار هایدگر را که به آلمانی نوشته‏اند بیاییم از زبان انگلیسی یا فرانسه بخواهیم ترجمه بکنیم. این ترجمه دست چندم می‏شود و این تا بخواهد به فارسی برگردد دیگر آن معنای اصلی خودش را از دست داده است.

صابری در مورد اینکه متون رشته خود را چند بار می‏خواند هم اظهارداشت: وقتی به متن اصلی رجوع می‏کنم سعی می‏کنم آثار فلاسفه را از ترجمه نخوانم. بعضی از وقتها وقتی تطبیق می‏دهم می‏بینم که افلاطون در رساله‏هایش چیزهایی گفته که هیچ مترجمی در ترجمه‏اش آن ترجمه درست را نکرده است. همینطور آثار هایدگر.

وی ادامه داد: عادت دارم به متن اصلی رجوع کنم و چندبار آن را می‏خوانم . چندبار خواندن آن زوایای تاریکی که در متن مانده و در خوانش اول مورد دید ما قرار نگرفته روشن می‎سازد و باز خوانی می‏کند. یعنی یک منظومه فکری بوجود می‏آورد که ما را در نتیجه‌گیری و استدلال صحیح و تفسیر درست یاری می‏کند.

این محقق و پژوهشگر درمورد یادداشتهایش از متون مطالعه شده نیز گفت: یادداشتهایی که من دارم بر اساس متن است. متن به متن جلو می‏روم و براین اساس نیست که مفسران یک فیلسوف یا یک کتاب چگونه اندیشیده‏اند و چگونه گفته‏اند بلکه بر اساس اینکه به متن رجوع کنم و با متن جلو بروم این را بهتر می‎پسندم تا اینکه برای مثال به مفسران افلاطون یا ارسطو رجوع کنم. البته در آخر هم دیدگاههای آنها را هم مطالعه می‎کنم ولی آن چیزی که پایه است آن متن فیلسوف است که مورد خوانش من قرار می‏گیرد و بر اساس آن یادداشت و نت برداری می‏کنم.