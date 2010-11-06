به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حسن فتحی‌نیا ظهر شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه رقم یارانه ها در بودجه سالیانه کشور حدود 110 هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: هم اکنون ساختار توزیع یارانه‎ها به گونه‌ای است که متاسفانه ناعادلانه توزیع می‎شود، لذا دولت می‎خواهد این تناسب را تغییر دهد تا درآمدها در کشور با عدالت توزیع شده و جلو مصارف بی رویه گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون، همکاری، عزم عمومی و درک جامعه نسبت به این شرایط را می‌طلبد، ادامه داد: همه مسئولان باید با درک درست از فضای پیش روی کشور، اقدامات لازم را برای اطمینان بخشی و رفاه حال مردم انجام دهند.

حسن فتحی‌نیا افزود: اگر می خواهیم کشور ما به شاخص‎های سند چشم‎انداز رسیده و اشتغال، رفاه و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند، باید هرکس به سهم خودش زمینه‎های اجرای این قانون را فراهم کند.

وی گفت: کسانی که منافعشان در خطر است از مخالفان اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها هستند.

فرماندار کاشمر اظهار داشت: در فضای موجود اقتصاد کشور منافع برخی در این است که روال کنونی پرداخت یارانه‎ها ادامه داشته باشد و در تلاشند ذهنیت منفی نسبت به این قانون را به جامعه تلقین کند.