به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حسن فتحینیا ظهر شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه رقم یارانه ها در بودجه سالیانه کشور حدود 110 هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: هم اکنون ساختار توزیع یارانهها به گونهای است که متاسفانه ناعادلانه توزیع میشود، لذا دولت میخواهد این تناسب را تغییر دهد تا درآمدها در کشور با عدالت توزیع شده و جلو مصارف بی رویه گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون، همکاری، عزم عمومی و درک جامعه نسبت به این شرایط را میطلبد، ادامه داد: همه مسئولان باید با درک درست از فضای پیش روی کشور، اقدامات لازم را برای اطمینان بخشی و رفاه حال مردم انجام دهند.
حسن فتحینیا افزود: اگر می خواهیم کشور ما به شاخصهای سند چشمانداز رسیده و اشتغال، رفاه و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند، باید هرکس به سهم خودش زمینههای اجرای این قانون را فراهم کند.
وی گفت: کسانی که منافعشان در خطر است از مخالفان اجرای قانون هدفمندی یارانهها هستند.
فرماندار کاشمر اظهار داشت: در فضای موجود اقتصاد کشور منافع برخی در این است که روال کنونی پرداخت یارانهها ادامه داشته باشد و در تلاشند ذهنیت منفی نسبت به این قانون را به جامعه تلقین کند.
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