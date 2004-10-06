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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۲۷

ثبت نام واحد آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت تمديد شد

مهلت پيش ثبت نام واحد مجازي دانشگاه علم و صنعت ايران تا بيست و چهار مهر تمديد شد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، با توجه به مراجعه فراوان علاقه مندان به پيش ثبت نام در واحد مجازي دانشگاه علم و صنعت ايران، زمان ثبت نام اين واحد از هفدهم مهر ماه تا بيست و چهارم مهر تمديد شد.

آموزش هاي الكترونيكي (مجازي) دانشگاه علم و صنعت ايران از بهمن در سه رشته تحصيلي مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر- نرم افزار و علوم كامپيوتر آغاز مي شود.

آدرس هاي الكترونيكي WWW.elearning.iust.ac.ir و WWW.elearning-iust.ir براي علاقه مندان آموزش هاي الكترونيكي (مجازي) دانشگاه علم و صنعت ايران در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 118605

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