ثبت نام واحد آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت تمديد شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، با توجه به مراجعه فراوان علاقه مندان به پيش ثبت نام در واحد مجازي دانشگاه علم و صنعت ايران، زمان ثبت نام اين واحد از هفدهم مهر ماه تا بيست و چهارم مهر تمديد شد.

آموزش هاي الكترونيكي (مجازي) دانشگاه علم و صنعت ايران از بهمن در سه رشته تحصيلي مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر- نرم افزار و علوم كامپيوتر آغاز مي شود.

آدرس هاي الكترونيكي WWW.elearning.iust.ac.ir و WWW.elearning-iust.ir براي علاقه مندان آموزش هاي الكترونيكي (مجازي) دانشگاه علم و صنعت ايران در نظر گرفته شده است.