به گزارش خبرنگار ادبي مهر از اصفهان - در مراسم افتتاحيه سومين جشنواره ادبي مهرگان دكتر محمد جلالي - معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ضمن خير مقدم به ميهمانان و مدعوين سومين جشنواره خواستار عمق بخشي به آثار ادبي دانشجويان و توجه بيشتر به استعدادهاي ادبي در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور شد.
در ادامه مراسم دكتر عباس جلالي رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز شعر و ادب را به مثابه آينه تمام نماي احوال زمين و زمان خواند كه به صورت مستقيم و غير مستقيم ضمن انعكاس فرهنگ - رسالت و آداب اجتماعي تاثير فراواني را در عرصه ي جوامع بشري ايجاد مي كند.
اين گزارش حاكي است كه در ادامه برنامه گروه كر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان چند اجراي زنده موسيقي داشت كه مورد استقبال حاضران قرار گرفت. افتتاحيه سومين جشنواره ادبي مهرگان با شعرخواني تني چند از شاعران و سخنراني شاعر معاصر حافظ موسوي درباره زبان شعر پايان يافت.
با حضور جمعي از دانشجويان شاعر و نويسنده
سومين جشنواره ادبي مهرگان در اصفهان گشايش يافت
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : صبح امروز با حضور جمع زيادي از دانشجويان شاعر و نويسنده از سراسر كشور سومين جشنواره ي ادبي مهرگان در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گشايش يافت.
کد مطلب 118606
نظر شما