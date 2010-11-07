حجت‌الاسلام سیدمحمود مرویان‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به سالروز ابلاغ سند چشم انداز 1404 در خصوص این سند اظهار داشت: جایگاه طراحی چشم اندازها در فرایند پیشبرد اهداف یک سازمان و موسسه و در مجموع یک کشور، تسهیل در فرایند مدیریت استراتژیک می باشد.

وی افزود: طراحان چشم‎اندازها تلاش می کنند تا آینده‌ای واقع‎گرایانه، تحقق پذیر و جذاب را با توجه به امکانات مادی و معنوی قابل دستیابی برای یک سازمان رقم زنند و از آن پس همه فعالیت ها می بایست در این مسیر تنظیم شود.

سند چشم انداز نقشه راه 20 ساله کشور است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه 13 آبان سالروز ابلاغ سند چشم‎انداز 20 ساله کشور توسط مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: با توجه به بیان دقیق رهبری که فرمودند "سند چشم انداز نقشه راه 20 ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده و باید در همه شرایط مورد توجه کامل قرار باشد" اهمیت موضوع به وضوح مشخص می‌گردد.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ این سند که نشانگر درایت بلند و نگاه همه جانبه و آرمانی رهبر معظم به نظام اسلامی و ظرفیت‎های آن بوده، دستگاه های گوناگون همگان شروع به تدوین چشم‎اندازها کردند، اما به نظر می‎رسد بخشی از این تلاش‎ها نه با انگیزه کافی شروع شد و نه مجموعه‎ها، متعهد به لوازم آن بوده و هستند و متاسفانه در قالب‎های تشریفاتی، اداری و غیرکارشناسی به آن نگریسته می شود.

هدف، رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب و ایده‌آل است

مرویان حسینی تاکید کرد: آنچه پس از طراحی سندهای چشم‎انداز چه در سطح کاملا کلان یعنی کشور و چه در سطح وزراتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی شایان توجه است، تدوین الزامات برنامه‌هایی است که ما را از وضع موجود به وضع مطلوب برساند.

وی یادآور شد: برنامه‌های تحولی که در ساختار‌های گوناگون مدیریتی، نرم افزاری، بین بخشی، نیروی‌انسانی منجر به رایانه‌های ماموریت جدید گردد و در قالب مقطع‌های کاملا برنامه‌ای، مسیر را آرام آرام قابل دستیابی جلوه دهد.

وی با اشاره به سند چشم‌انداز سازمان تبلیغات اسلامی، خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عناصری همچون منعطف بودن، چابک و تعامل پذیر بودن، مشارکت جویی و مدیریت هوشمندانه که تمامی ظرفیت های فرهنگی تبلیغی کشور را در راستای تعمیق معرفت و بصیرت دینی و گسترش حقایق اسلام ناب محمدی(ص) و ارزش های انقلاب اسلامی به کار گیرد، پرداخته است.