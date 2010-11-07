شبهایی که صبح نمی شود!

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل سرما و روشن شدن وسایل گرمایشی منازل آنچه بیش از پیش موجبات نگرانی مسئولان و کارشناسان وسایل ایمنی را فراهم می کند، استفاده نادرست از این قبیل وسایل است که مرگ و میر به دنبال دارد.

بررسیها و آمارهای سازمان پزشکی قانونی که هر سال در ابتدای فصل سرما و در انتهای سال منتشر می شود، حاکی از آن است که همچنان تعدادی مرگ و میر در اثر استفاده نادرست از وسایل گرمایشی در اقصی نقاط کشور رخ می دهد که می شد با کمی دقت و آگاهی می توان از بروز این قبیل مرگهای ناخواسته جلوگیری کرد.

"انتشار گاز منواکسید کربن در یک ساختمان مسکونی پنج طبقه باعث مسمومیت 8 نفر از ساکنان این ساختمان شد که در این حادثه یک کودک و یک زن باردار به دلیل مسمومیت شدید روانه بیمارستان شدند."

این تنها یک مورد از دهها مورد حوادث مشابهی است که می بایست از امروز تا پایان روزهای سرد سال منتظر شنیدن آنها بود. سهل انگاری در استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و غیراستاندارد، بیشترین علت بروز چنین حوادثی است که هر سال تکرار می شود.

در این حادثه که منجر به مسمومیت ناشی از انتشار گاز منوکسید کربن در ساختمان پنج طبقه شد، آتش‌نشانان با بکارگیری دستگاه گاز سنج اقدام به بازدید و بررسی ساختمان کردند که مشخص شد به دلیل نقص سیستم لوله کشی و نداشتن کلاهک دود کش موتورخانه و خام سوزی، گاز منواکسید کربن از طریق راه پله در تمام ساختمان پخش شده بود.

دکتر صفیه آشوری مقدم ، مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از سالمندان، کودکان و زنان باردار به عنوان افرادی نام برد که به علت ضعف در سیستم ایمنی بدنشان بیشتر در معرض خطر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن هستند و علائم گازگرفتگی زودتر در آنها ظاهر می‌شود.

گیجی، کرختی مزمن، سردرد ناگهانی و بدون درد از علایم شایع گاز گرفتگی است که افراد سالم به دلیل اینکه این علائم دیرتر در آنها بروز می‌کند باید کاملا هوشیار بوده و با مشاهده این علائم در افرادی که حساس تر هستند، سریع اقدامات اولیه را انجام دهند.

جابر قره داغی ، رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی با عنوان این مطلب که مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن عمدتا در نیمه دوم سال به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد، گفت: با رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت این وسایل، می توان زمینه کاهش هر چه بیشتر مرگ ناشی از مسمومیت با این گاز را فراهم کرد.

در آبان سال گذشته 61 نفر از هموطنان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد 46 نفر مرد و مابقی زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال 87 ، 3.2 درصد کاهش داشت.

گاز منوکسید کربن بدون رنگ و بو است. عمده ترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولی اصولا در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی خصوصا در محیط های در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است تولید شود. استفاده از آبگرمکن یا بخاریهای مستعمل یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد ابتلا به مسمومیت را تشکیل می دهند.

به گفته مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، در بسیاری از موارد که افراد در خواب هستند و مدت زمان طولانی در معرض استنشاق گاز منوکسید کربن قرار دارند، غلظت این گاز سبب آسیب مغزی شدید شده و منجر به آسیب برگشت‌ ناپذیر و مرگ مغزی می‌شود.

این در حالی است که کارشناسان فوریتهای پزشکی تاکید دارند که بهترین کار در مواجهه با فرد گاز گرفته این است که با حفظ خونسردی او را از شرایطی که دچار مسمومیت شده خارج و درها و پنجره‌ها را سریع باز کنند و اجازه دهند اکسیژن کافی به او برسد. باید از تجمع در کنار فرد مسموم شده خودداری کرد زیرا این عمل از رسیدن سریع اکسیژن به فرد جلوگیری می‌کند.

آنچه مشخص است اینکه به رغم تمامی هشدارها و اطلاع رسانی های مسئولان وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و سازمان آتش نشانی در خصوص نحوه استفاده درست از وساسل گرمایشی استاندارد همچنان شاهد مرگهایی هستیم که به واسطه مسمومیت ناشی از گاز منواکسیدکربن رخ داده است.