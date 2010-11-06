مقاومت پشتوانه محکمی برای مذاکرات سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، "خالد مشعل" درمراسمی که جنبش جهاد اسلامی در دمشق ترتیب داده بود، تاکید کرد: مقاومت تنها انتخاب صحیح مردم فلسطین است و مذاکرات سازش آینده ای ندارد.

وی افزود: راه حلهای سیاسی و دیپلماتیک بدون تکیه بر مقاومت بی ارزش است، زیرا این شیوه مبارزه همواره به عنوان یک اهرم فشار لازم است.

مشعل تصریح کرد: رهبران رژیم صهیونیستی هیچ تلاشی برای تحقق صلح انجام نمی دهند و اصولا شکل گیری اسرائیل براساس غصب سرزمین مردم فلسطین و آوارگی آنها بوده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس بیان داشت: رژیم صهیونیستی نشات گرفته از تفکر تروریسم وکشتار است و هیچ مذاکره ای این خوی خشونت طلبی را اصلاح نمی کند.

وی ادامه داد: فشار آمریکا بر اسرائیل سیاست مبتنی بر ضعف است. دولت آمریکا مردم فلسطین را تحقیر کرد و در وادار کردن رژیم اسرائیل به برداشتن گامی رو به جلو ناکام بود.

مشعل تاکید کرد: حماس تلاش دارد که مذاکرات با جنبش فتح به آشتی ملی فلسطینیان منجرشود و اختلافات حل و فصل شود.

از سوی دیگر"رمضان شلح" دبیر کل جنبش جهاد اسلامی گفت: مقاومت شیوه آزادی خواهان جهان است و مردم فلسطین باید این روش را دنبال کنند.

وی ضمن اشاره به بی نتیجه بودن مذکرات سازش تاکید کرد: این مذاکرات به بن بست رسیده، اما برخی اصرار بر ادامه آن دارند. به رسمیت شناختن یهودیت رژیم اشغالگر به مفهوم اخراج 1.5 میلیون فلسطینی از اراضی 1948 و عدم بازگشت پنج میلیون آواره فلسطینی است.

شلح اقدامات رژیم صهیونیستی دراراضی 1948 را برنامه ریزی شده دانست.