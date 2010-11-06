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۱۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۲

خالد مشعل :

مقاومت پشتوانه محکمی برای مذاکرات سیاسی است

مقاومت پشتوانه محکمی برای مذاکرات سیاسی است

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) ضمن تاکید بر ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی، راه حلهای سیاسی را بدون حمایت مقاومت بی ارزش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، "خالد مشعل" درمراسمی که جنبش جهاد اسلامی در دمشق ترتیب داده بود، تاکید کرد: مقاومت تنها انتخاب صحیح مردم فلسطین است و مذاکرات سازش آینده ای ندارد.

وی افزود: راه حلهای سیاسی و دیپلماتیک بدون تکیه بر مقاومت بی ارزش است، زیرا این شیوه مبارزه همواره به عنوان یک اهرم فشار لازم است.

مشعل تصریح کرد: رهبران رژیم صهیونیستی هیچ تلاشی برای تحقق صلح انجام نمی دهند و اصولا شکل گیری اسرائیل براساس غصب سرزمین مردم فلسطین و آوارگی آنها بوده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس بیان داشت: رژیم صهیونیستی نشات گرفته از تفکر تروریسم وکشتار است و هیچ مذاکره ای این خوی خشونت طلبی را اصلاح نمی کند.

وی ادامه داد: فشار آمریکا بر اسرائیل سیاست مبتنی بر ضعف است. دولت آمریکا مردم فلسطین را تحقیر کرد و در وادار کردن رژیم اسرائیل به برداشتن گامی رو به جلو ناکام بود.

مشعل تاکید کرد: حماس تلاش دارد که مذاکرات با جنبش فتح به آشتی ملی فلسطینیان منجرشود و اختلافات حل و فصل شود.

از سوی دیگر"رمضان شلح" دبیر کل جنبش جهاد اسلامی گفت: مقاومت شیوه آزادی خواهان جهان است و مردم فلسطین باید این روش را دنبال کنند.

وی ضمن اشاره به بی نتیجه بودن مذکرات سازش تاکید کرد: این مذاکرات به بن بست رسیده، اما برخی اصرار بر ادامه آن دارند. به رسمیت شناختن یهودیت رژیم اشغالگر به مفهوم اخراج 1.5 میلیون فلسطینی از اراضی 1948 و عدم بازگشت پنج میلیون آواره فلسطینی است.

شلح اقدامات رژیم صهیونیستی دراراضی 1948 را برنامه ریزی شده دانست.

کد مطلب 1186098

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