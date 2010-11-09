اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صحبت پیرامون مشاغل سخت و زیان آور اغلب افراد را به یاد انجام کارهای فیزیکی از جمله معدن، صنایع بزرگ فولادسازی، پالایشگاهها، کار در دکلهای حفاری و مشاغلی از این دست می اندازد ولی واقعیت این است که علاوه بر موارد ذکر شده طیف گسترده ای از مشاغل که به ظاهر اصلا سخت و زیان آورد نیست، دقیقا مصداق مشاغل سخت و زیان آور را به خود اختصاص داده اند.

خبر؛ حرفه‏ای پر از سختی

بر اساس این گزارش، با وجودی که حرفه خبرنگاری و کار در مطبوعات از نظر بسیاری از مردم اصلا سخت و زیان آور نیست و بیشتر از سختیها و فراز و نشیب های آن به جذابیت آن توجه می شود، این شغل در ردیف مشاغل اصلی سخت و زیان آور قرار دارد و خبرنگاران در گروه افراد دارای کارهای سخت و زیان آور قرار می گیرند.

بررسی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور که در سال‌جاری قرار بود به تغییرات منتج و به روز رسانی شود که با مخالفت دولت مواجه شد و هم اکنون همان قانون قبلی برای مشمولان مشاغل سخت و زیان آور اجرا می شود.

بیماریهای جسمی و حرکتی، بیماریهای روحی، تنفسی، بینایی، شنوایی، شکستگی، استرس، ناهنجاریهای عصبی و روانی، پوستی و بیماریهایی که می توان آنها را در این گروهها جای داد از شایع ترین بیماریهایی است که شاغلین حوزه سخت و زیان آور را تهدید می کند.

دوره انجام مشاغل سخت چند سال است؟

هم اکنون افرادی که مشمول مشاغل سخت و زیان آور هستند با 20 سال سابقه کار مرتبط و یا 25 سال سابقه کار متناوب در کار سخت و زیان آور می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. همچنین برای غیبت این افراد از کار نیز سالیانه فقط 10 روز در نظر گرفته شده است که طی 20 سال به 200 روز می رسد.

طبق قوانین موجود هرگونه خروج افراد از این چارچوب و حتی اینکه 1 روز بیشتر از 200 روز طی 20 سال کار غیبت داشته باشند آنها را از شمول مشاغل سخت و زیان آور خارج می کند.

تعریف آئین‏نامه ای شغل سخت و زیان آور

ماده 1 آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور تاکید دارد کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی( جسمی و روانی) در وی ایجاد شود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد، فرد دارای شغل سخت و زیان آور محسوب می شود.

مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:

الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی داشته اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.

ب- مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی همچنان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود.

نظر قانون کار در مشاغل زیان آور

ماده 52 قانون کار نیز موضوع مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را مورد توجه قرار داده است به نحوی که طبق این ماده در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور کند.

گفتنی است، ماده 12آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور به صورت روشن و صریح 3 گروه شغلی را تحت عناوین کار در ندامتگاهها و زندانها، مشاغلی که مستقیما در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند و خبرنگاری را شغل سخت و زیان آور دانسته است.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر در خصوص تغییراتی که قرار بود توسط شورای عالی حفاظت فنی در آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور ایجاد شود با تاکید بر رد پیشنهاد این شورا توسط دولت، گفت: مسائل جدیدی در مورد وضعیت مشاغل سخت و زیان آور کارگاههای دولتی مطرح شده بود که این موضوع در اول شهریورماه سال‌جاری توسط کمیسیون اجتماعی دولت مصوب شد.

ابلاغ مشاغل سخت به تامین اجتماعی

نماینده کارگران کشور در شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر اینکه ششم شهریورماه جاری نیز رئیس جمهور این مصوبه را امضا و به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ کرد، اظهار داشت: همچنین این موضوع در 13شهریورماه جاری نیز به کلیه شعب سازمان تامین اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

عیوضی ادامه داد: در واقع هدف ما اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور بود که با نظر دولت قرار شد فعلا بدون تغییر بماند. قابل قبول نبودن غیبت مشمولان مشاغل سخت و زیان آور بیش از 10روز در سال از جمله اهدافی بود که در اصلاح آئین نامه مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در واقع افراد برای 20 سال کار متوالی و یا 25 سال کار متناوب نباید سالیانه بیش از 10روز از کار غیبت داشته باشند چون این موضوع توالی کار افراد را از بین خواهد برد و سوابق بیمه ای آنها را دچار مشکل می کند.

پیشنهاد شورای‏عالی حفاظت فنی

این مقام مسئول در حوزه کارگری با اعلام اینکه پیش از این پیشنهاد شده بود که روزهای غیبت کارگران ثابت نباشد و 200 روز به صورت شناور دیده شود، گفت: در هر صورت در این مرحله از پیشنهاد این موضوع مورد پذیرش دولت قرار نگرفت و در نتیجه طرح فعلا مسکوت ماند.

به گفته عیوضی، در حال حاضر هر کارگاه و واحد تولیدی می تواند این ادعا را داشته باشد که حرفه آنها در ردیف مشاغل سخت و زیان آور است ولی صرفا با طرح یک ادعا نمی توان مشاغل را در ردیف سخت و زیان آور قرار داد.

مراحل درخواست تعیین مشاغل سخت و زیان آور

نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی در مورد نحوه بررسی ادعاهای کارگاهها برای قرار گرفتن در شمول مشاغل سخت و زیان آور، افزود: ادعاهای واحدهای تولیدی باید در کمیته های بررسی مشاغل سخت و زیان آور بررسی شود. این کمیته ها هم اکنون در ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها مستقر هستند.

وی تاکید کرد: در کمیته ها نمایندگان کارگران، کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و بهداشت حضور دارند که می توانند به بررسی ادعاهای بنگاهها بپردازند که البته طبق آئین نامه های موجود، انجام بازرسی از واحدهای تولیدی برای اثبات سخت و زیان آور بودن مشاغل، بخشی از مراحل تائید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور است.

عیوضی تصریح کرد: پس از تائید کمیته های بررسی مشاغل سخت و زیان آور، به شرط عدم وجود استانداردها در کار و قرار گرفتن آن شغل خاص در ردیف کارهای سخت و زیان آور، طبقه بندی الف و ب صورت می گیرد.

طبقه بندی الف و ب مشاغل سخت و زیان آور

به گفته این عضو شورای‏عالی حفاظت فنی، در مراحل پایانی کار تائید مشاغل پیشنهاد شده در ردیف کارهای سخت و زیان آور، سازمان تامین اجتماعی نیز باید در جریان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما افزایش تعداد روزهای غیبت در مشاغل سخت و زیان آور نبود بلکه خواسته بودیم تا با شناور شدن این 200 روز مجاز، افراد بیشتری در این ردیف قرار بگیرند. در هر حال در سال آینده نیز دوباره پیشنهاد خود را مطرح خواهیم کرد.

عیوضی یادآور شد که در شرایط فعلی شورای عالی حفاظت فنی وظایف استانی خود را به کمیته های فعال در استانها تفیض کرده است؛ بنابراین تصمیمات در مورد پیشنهادات بنگاهها و واحدهای تولیدی در استانهای مختلف برای قرار گرفتن در ردیف مشاغل سخت و زیان آور نیز در همان استانها انجام می شود.