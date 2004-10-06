تيم ملي فوتبال ايران با آرژانتين و مكزيك ديدارمي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" دكترمحمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان با تاييد اين خبرگفت: درحال مذاكراه با مسوولان فدراسيون فوتبال دوكشورمكزيك وآرژانتين هستيم تا درآغار سال 2005 ميلادي دوديدارتداركاتي با اين دوتيم برگزاركنيم.

دكتردادكان ادامه داد: بازي با آرژانتين تقريبا قطعي شده است ومشغول پشت سرگذاشتن مراحل اداري اين بازي هستيم كه قراراست دركشوري ثالث برگزارشود. ديداربا مكزيك نيزقراراست دراين كشوربرگزارشود. ضمن اينكه درحال مذاكره با چند كشورديگر نيزهستيم تا ديدارهايي را با تيمهاي فوتبال آنها نيزبرگزاركنيم.