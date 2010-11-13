قدس و سونامی یهودی سازی

خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: این کتاب شامل 9 فصل " آینده قدس در سایه یهودی سازی، شهرک سازی در قدس اشغالی؛ اهداف و نتایج، قدس در گذر تاریخ، تخریب منازل فلسطینیان با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، مهم ترین شهرک های صهیونیست نشین در قدس اشغالی، سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی، نگاهی به عملیاتهای صهیونیستی علیه مسجدالاقصی، 150 روش برای کمک به آزادسازی مسجدالاقصی، هشدار حماس درباره تقسیم مسجدالاقصی" است.

در بخشی از مقدمه این کتاب که تحت عنوان "روز جهانی قدس؛روز احیای ماهیت اسلامی قضیه فلسطین" می باشد، آمده است درحال حاضر منطقه وجهان شرایط تازه ای را تجربه می کنند وفلسطین هم پس از 60 سال اشغال و آوارگی همچنان در کوران تروریسم و نسل کشی، اسیر نقشه ها و توطئه های شوم صهیونیسم جهانی حامیان آنهاست و جهان عرب و اسلام نیز با چالش های کهنه و تازه ای روبرو است.

در حقیقت مساله قدس در کنار مساله آوارگان محوری ترین و اساسی ترین بخش منازعه خاورمیانه محسوب می شود و هرگونه کوتاهی وسهل انگاری در قبال آن، کل قضیه فلسطین را تحت الشعاع خود قرار می دهد و آسیب های جبران ناپذیری به آرمان فلسطین وارد می سازد.

در بخش انتهایی این کتاب هم می خوانیم قدس تا ابد هویت عربی و اسلامی خود را حفظ خواهد کرد. مسجدالاقصی سرافراز و پایدار باقی خواهد ماند.