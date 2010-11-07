"معرفی فردوس از دست رفته" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

"فردوس از دست رفته" اثر جان میلتون که با نام "بهشت گمشده" معروف است یکی از بزرگترین آثار اسطوره‌ای جهان است که از نظر استحکام کلام در ادبیات انگلستان کم‌نظیر است.

این کتاب روایتی از سرگذشت حضرت مسیح(ع) است که به خاطر گناهکاریها و کجرویهای نوع بشر خویشتن را قربانی کرد و با فدا ساختن خویش واسطه بخشش ابنای بشر شد. همچنین عصیان شیطان در برابر خدا و سرگذشت آدم و حوا از نگاه مسیحیت در "فردوس از دست رفته" به تصویر کشیده شده است.

جان میلتون (1608-1674) شاعر انگلیسی طرفدار آزادی بیشتر مذاهب، مطبوعات و مردم و همچنین مخالف جدی سلطنت بود. به همین خاطر بارها آزار و اذیت دید و به زندان افتاد. آثار میلتون را نماینده دوران سلطه پیوریتن‌ها می‌دانند.

"معرفی فردوس از دست رفته" با شمارگان 3000 نسخه در 35 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.



