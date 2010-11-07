انتصاب اعضای هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی غیرقانونی است

محسن ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال 83 مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی پژوهشی انجام و جمع بندی این پژوهش نشان داد که اداره سازمان تامین اجتماعی با این حجم از مسئولیتها از عهده یک نفر خارج است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس مدیریت تامین اجتماعی از مدیرعامل محوری به هیئت مدیره محوری تغییرکرد افزود: بر اساس این تصمیم در قانون ساختار نظام جامع و تامین اجتماعی در بند ب ماده 17 برای تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره این صندوق آمده است: اعضای هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی باید پنج یا هفت نفر دارای تخصص مورد نیاز و از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال به صورت موظف و بدون مسئولیت اجرایی انتخاب شوند.

وی اضافه کرد: با این وجود در ترکیبی که اخیرا و در ماههای گذشته بر اساس اساسنامه مورد تصویب هیئت وزیران برای صندوق تامین اجتماعی مشخص شده نه تنها ماده 17 قانون ساختار نظام جامع در آن رعایت نشده بلکه برای اساسنامه هیئت وزیران نیز وقعی قائل نشده اند.

ایزدخواه با اشاره به انتصابات اخیر تاکید کرد: به طور مثال علیرضا عسگریان عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی علاوه بر شغل موظف در صندوق تامین اجتماعی، معاون منابع انسانی وزیر رفاه نیز هست و همچنین بهروز مرادی علاوه برعضو هیئت مدیره بودن در سازمان تامین اجتماعی معاون وزیر رفاه در هدفمندی یارانه ها و مدیرعامل صندوق هدفمندسازی یارانه هاست.

وی در ادامه گفت: نفر سوم سید مجید موسویان است که عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی است و همزمان هم مدیرعاملی صندوق بیمه روستائیان و عشایر را برعهده دارد. همچنین طی روزهای گذشته بهروز براتی عضو هیئت مدیره تامین اجتماعی که عضو موظف هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی بود به عنوان سرپرست معاونت درمان تامین اجتماعی انتخاب شد و عملا این عضو هیئت مدیره خود را کارمند مدیرعامل این صندوق کرد.

معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: نفر پنجم نیز دکتر حافظی است که پیش از این عضو هیئت مدیره صندوق و مدیرعامل پیشین سازمان خدمات درمانی بوده است که به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی انتخاب شد و تا کنون نیز فرد مشخصی به جای وی منصوب نشده است.

ایزخواه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مطابق اساسنامه و قانون ساختار نظام جامع مدیریت این صندوق باید بر اساس خرد جمعی اداره شود، اضافه کرد: بکارگیری افرادی که در سازمانهای دیگر مسئولیتهای به مراتب سنگین تری دارند شایسته نیست چراکه بکارگیری این افراد در صندوق تامین اجتماعی که قادر نیستند وقت کافی را برای این صندوق صرف کنند به ناکارآمدی این سازمان افزوده و عملا منجر به تصمیم گیریهای ناپخته ای در این صندوق می شوند.

وی اضافه کرد: این اقدام با توجه به تاکید صریح قانون مبنی بر منع دو شغله بودن مغایر با اصول قانون اساسی است و می تواند خسارتهای جبران ناپذیری به اداره این سازمان وارد کند.

ایزدخواه با تاکید بر اینکه برخی از اعضای هیئت مدیره تامین اجتماعی در سازمانها و صندوقهای رقیب حضور دارند، تاکید کرد: مثلا مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر تصمیماتش می تواند اثرات زیانبخشی در صندوق تامین اجتماعی داشته باشد چرا که صندوق بیمه روستائیان عشایر باید مطابق برنامه پنج میلیون نفر بیمه شده داشته باشد که تا کنون توانسته کمتر از 850 هزار نفر از روستاییان را بیمه کند.

وی اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد کسانیکه توانایی اداره و تکمیل اهداف سازمان خود را ندارند چگونه می توانند صندوقی به مراتب پیچیده تر و سنگین تر در صندوق تامین اجتماعی را اداره کنند.

گروه اجتماعی خبرگزاری مهر همسو با رسالت خود مبنی بر بی طرفی در پوشش رخدادها و وقایع اجتماعی آمادگی انتشار توضیحات و نظرات مسئولان مورد اشاره در این مصاحبه را دارد.