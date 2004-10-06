جنگ ميان عراق و آمريكا جنگي كودكانه و تمسخر آميز است

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان ، در اين نشست ابوالقاسم طالبي شخصيت كودك خردسال فيلمش را سمبل عراق دانست و گفت : كشوري كه درخطر روزگار مي گذراند و هيچ دفاعي از خود ندارد شباهت زيادي به كودكي خردسال دارد. كودكي كه بالاخره روزي دستي براي نجات آن مي آيد.

وي در ادامه افزود: عراق به ما بسيار صدمه زده است ، هنوز خانواده هاي بسياري در غرب ايران هستند كه از زمان جنگ تحميلي شيميايي شده اند و هنوز در اين مناطق كودكاني به دنيا مي آيند كه خونشان از مواد شيميايي آلوده است . با وجود اين ، كشور ما اولين كشوري بود كه به مردم جنگ زده عراق كمك كرد . 12 لشكر اين كشور قصد داشت خرمشهر را تسخير كند ولي چند جوان بسيجي اين نيروها را به مدت 40 روز متوقف كرد . اين در حالي بود كه دولت ايران هم با اين مقاومت موفق نبود و از آن حمايت نمي كرد. ملت عراق اين گونه نيستند و حتي نسبت به خاك و هموطنان خود منعفل هستند. آنها تنها به خودشان فكرمي كنند . براي همين در اردوگاه وقت خود را به قمار بازي ، قليان كشيدن ، رقصيدن و ... مي گذارنند.

طالبي كه در اين جلسه مجبور بود تمام عناصر فيلم خود را به عنوان نمادهاي تشكيل دهند مفهومه مورد نظر خود تشريح كند آمريكا را به گرگ داستان شنگول و منگول تشبيه كرد و گفت : اين گرگ هر بار لباس عوض مي كند و مي گويد من مادرتان هستم .



وي خطاب به كودكان حاضر در جلسه افزود : شما بايد عاقل باشيد و او را بشناسيد.

اين كارگردان در پايان جنگ را اتفاقي بد و مخرب ارزيابي و تصريح كرد: با اين همه ، وقتي در يك درگيري ، دعوا و جنگ حق و باطل وجود دارد بايد فرق و تفاوت ميان آن را شناخت . جنگ ميان آمريكا و صدام جنگي كودكانه و تمسخر آميز است كه قدرت هاي بزرگ آن را هدايت مي كنند.

به گزارش مهر ، فيلم " جنگ كودكانه" داستان پسري عراقي را روايت مي كند كه پس از مرگ اعضاي خانواده اش در بمباران براي يافتن برادار كوچكش به اردوگاه خانواده هاي عراقي در ايران مي آيد.

روند كند داستان ، سطحي نگري فيلمساز به حمله آمريكا به عراق باعث نارضايتي مخاطبين بسياري از اين فيلم شد.

در ادامه اين نشست، فيلم هاي بازي ساخته غلامرضا رمضاني و كوچه هاي باريك ساخته علي زماني عصمتي بررسي شد.