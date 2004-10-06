بهره برداري از 4 بزرگراه تا پايان سال ، ترافيك تهران را كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس حسين هادياني با بيان اين مطلب افزود : بزرگراه نور حد فاصل انتهاي جوانه تا ميدان جهاد تا پايان سال مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، اما 4 پل آن در سال آينده مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت.

وي گفت : 4 كيلومتر بزرگراه سرخه حصار تا ميدان شهيد كلاهدوزهم تا پايان سال جاري و 4 كيلومتر باقي مانده در 6 ماهه اول سال آينده مورد بهره برداري قرار مي گيرد كه البته پل هاي آن در سال آينده احداث مي شود.

وي مهمترين پروژه در دست احداث را بزرگراه صياد شيرازي دانست و گفت : با احداث اين بزرگراه كه در حد فاصل خيابان صياد شيرازي تا امام علي (ع) واقع شده ، بزرگراه شهيد همت تا امام علي (ع) باز مي شود كه اين طرح تا پايان سال به پايان خواهد رسيد.

مدير عامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران خاطر نشان كرد : ادامه مسير بزرگراه شهيد همت نيز به سمت غرب حد فاصل جنت آباد تا منطقه 22 ( دهكده المپيك) به طول 2 كيلومتر تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد .