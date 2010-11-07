دکتر فرانتس گماینر- پرانتسل مدیر مرکز الهیات بین فرهنگها و مطالعات مذاهب دانشگاه زالسبورگ و مسئول هماهنگی گفتگوی ادیان اتریش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:مهمترین مؤلفه های گفتگوی دینی در دنیای امروز شناخت یکدیگر به منظور آموختن است. نباید نسبت به شناخت دیگران و یادگرفتن از آنها رویکرد محدودی داشته باشیم. برخی از گفتگوی بین دینی هراس دارند چون فکر می کنند ممکن است سنت دینی خود را هنگام صحبت با دیگران از دست بدهند. این درحالی است که ماهیت گفتگوی دینی می تواند نگرش افراد نسبت به این تفکرات غلط را تغییر دهد.

وی افزود: گفتگوی بین دینی از ضرورتهای دنیای امروز است و می تواند کمک کند افراد سنت دینی خود را بهتر درک کنند.

پرانتسل با اشاره به اینکه یکی دیگر از مؤلفه های گفتگوی بین دینی این است که در این گفتگوها شرکت کنندگان به مواردی غیر از نقاط افتراق ادیان پی می بردند و متوجه می شوند که نه تنها سنتهای دینی با یکدیگر متفاوت هستند بلکه تفاوتهایی نیز میان مذاهب یک دین وجود دارد گفت: از این رو گفتگوهای بین مذهبی نیز مورد توجه قرار دارند و افراد تا زمانی که گفتگوی بین مذهبی نداشته باشند نمی توانند گفتگوی بین دینی موفقی داشته باشند.

عضو مرکز تحقیقات میان رشته ای دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه زالسبورگ یادآور شد: یادگیری و پذیرفتن تفاوتهای بین ادیان، گفتگو به معنای آخرین درجه تعامل میان پیروان ادیان نیست، بلکه به این معنا است که فرد می تواند افکار و عقاید مختلفی را بپذیرد.

وی با تأکید بر این که درجلسات گفتگوی دینی باید هم به نقاط افتراق ادیان و هم به نقاط اشتراک آنها اشاره کرد گفت: توجه به مشترکات ادیان بسیار حائز اهمیت است، اما توجه به مشترکات در این جلسات بسیار مهم است. بسیاری از نگرانی ها و دغدغه های مشترک میان ادیان می توان موضوع خوبی برای گفتگو باشد .

پرانتسل افزود: بعنوان مثال زمانی که صلح در خطر می افتد همه باید باهم برای حل آن اقدام کنند. زمانی که بحران اقتصادی به وجود می آید مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، بودائیان و پیران تمام ادیان وظیفه دارند راهکارهای ممکن را برای حل آن بررسی کنند. این گونه اقدامات مشترک می تواند نقاط افتراق ادیان را کمرنگ تر جلوه دهد.

وی تصریح کرد: ادیان سراسر دنیا می توانند سهمی در حل مشکلات سیاسی، اقتصادی اجتماعی و سایر ابعاد ایفا کنند. یکی از معیارهای مهم برای ادیان توجه به افراد و اقشار کم درآمد و مستضعف است. رهبران ادیان می توانند صدای افراد و اقشار آسیب پذیر باشند. برای مثال موضوعاتی چون مهاجرت و تغییرات جوی نمی تواند مورد بی اعتنایی رهبران ادیان قرار گیرند، چون این موضوعات امری است که درهر صورت دامن گیر همه انسانها خواهد بود .

دکتر فرانتس گماینر- پرانتسل با اشاره به این که رهبران دینی و گفتگوی بین ادیان می توانند در ترویج و گسترش صلح جهانی مؤثر باشند اظهار داشت: بی تردید راه دیگری غیر از این وجود ندارد. کشورهای غربی انتقادهای بسیاری به دین وارد و تصور می کنند ادیان منشأ خشونت هستند و تصور می کنند هرچه دین از موضوعات مختلف کنار گذاشته شود صلح بیشتر جریان خواهد یافت، اما اعتقاد دارم این تصور نادرست است چرا که منشأ خشونت ادیان نیستند بلکه افرادی هستند که می خواهند برای رسیدن به اهداف خود از دین سوء استفاده کرده و دست به خشونت بزنند. ادیان باید نشان دهند قدرت حل مسائل را داشته و می توانند گسترش صلح را ترویج کنند.

وی افزود: اسلام هراسی به علت تجربه بد افراد گسترش نیافته است بلکه عامل اصلی آن تصویری است که درذهن برخی از غیر مسلمانان از اسلام ایجاد و موجب شده آنها با مسلمانان مخالفت کنند. در برهه های مختلف تاریخ بشر از یک مسئله ای واهمه داشته در گذشته مسئله کمونیست بوده، امروز مسئله اسلام هراسی است و فردا مشخص نیست که چه عاملی برای وحشت آنها معرفی شود. رسانه می تواند عامل ایجاد این تصویر منفی باشد که در نهایت این تصویر منفی در قالب اسلام هراسی ظهور و بروز یافته است.

مدیر مرکز الهیات بین فرهنگها و مطالعات مذاهب در دانشگاه زالسبورگ درباره نقش رسانه در ترویج گفتگوی بین ادیان یادآور شد: برخی رسانه ها همواره تلاش کرده اند موضوعات را به صورت سیاه و سفید جلوه دهند. این رسانه ها توضیحی برای موضوعات پیچیده و مشکلات ارائه نمی دهند و هیچ راهکاری برای حل مشکلات ندارند. بسیاری از رسانه ها به نقش اطلاع رسانی خود توجه چندانی ندارند و فقط به ارائه و ترویج باورهای نادرست می پردازند.