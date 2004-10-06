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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۹

رئيس فرهنگسراي خانواده خبر داد :

برگزاري دومين جشنواره نقاشي و عكاسي خانواده

رئيس فرهنگسراي خانواده از برگزاري دومين جشنواره نقاشي و عكاسي براي تمام اعضاي خانواده با موضوع خانواده متعادل و پرتنش خبرداد و گفت : علاقمندان به شركت در اين مسابقه مي توانند آثار خود را تا روز 30 مهرماه به فرهنگسراي خانواده ارسال كنند .

به گزارش  خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران اشرف السادات حسيني با تاكيد بر اينكه هيچ محدوديت سني براي شركت كنندگان در اين مسابقات وجود ندارد ، افزود : آثار نقاشي بايد در كاغذهاي A3 وA4 و در ابعاد 50 در 70 و آثار عكاسي در ابعاد 30 در 40 و 50 در 50 بوده كه  در پايان به برگزيدگان اين دوره از مسابقات جوايز ارزنده اي شامل سكه بهار آزادي تعلق خواهد گرفت .

وي همچنين به برپايي نمايشگاهي از آثار نقاشي كودكان به مناسبت روز جهاني كودك در اين فرهنگسرا اشاره كرد و اظهار داشت : نمايشگاه نقاشي "فرشته هاي مهر " از تاريخ 11 تا 17 مهرماه جاري با موضوع  آداب كودك درخانواده در فرهنگسراي خانواده داير است . 

گفتني است فرهنگسراي خانواده در ميدان نارمك ، ميدان هلال احمر ، خيابان گلستان ضلع شمالي پارك فدك واقع شده است .

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کد مطلب 118621

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