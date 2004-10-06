برگزاري دومين جشنواره نقاشي و عكاسي خانواده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران اشرف السادات حسيني با تاكيد بر اينكه هيچ محدوديت سني براي شركت كنندگان در اين مسابقات وجود ندارد ، افزود : آثار نقاشي بايد در كاغذهاي A3 وA4 و در ابعاد 50 در 70 و آثار عكاسي در ابعاد 30 در 40 و 50 در 50 بوده كه در پايان به برگزيدگان اين دوره از مسابقات جوايز ارزنده اي شامل سكه بهار آزادي تعلق خواهد گرفت .

وي همچنين به برپايي نمايشگاهي از آثار نقاشي كودكان به مناسبت روز جهاني كودك در اين فرهنگسرا اشاره كرد و اظهار داشت : نمايشگاه نقاشي "فرشته هاي مهر " از تاريخ 11 تا 17 مهرماه جاري با موضوع آداب كودك درخانواده در فرهنگسراي خانواده داير است .

گفتني است فرهنگسراي خانواده در ميدان نارمك ، ميدان هلال احمر ، خيابان گلستان ضلع شمالي پارك فدك واقع شده است .