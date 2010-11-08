صرف 40 هزار میلیارد ریال اعتبار یارانه نان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمد اشرف‌ نیا گفت: بیش از 30 درصد هزینه اعتبارات بخش یارانه نان به عنوان ضایعات تلف می‌شود که باید این روند نامطلوب پایان گیرد.

وی با اشاره به آغاز مقدمات اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها خاطرنشان کرد: هدف در اجرای این طرح قطع یارانه نیست بلکه هدف ساماندهی و جهت‌ دهی پرداخت یارانه در کشور است.

اشرف‌نیا یادآور شد: اجرای این طرح در حقیقت برای استمرار زندگی و زنده کردن اقتصاد کشور و رسیدن به چشم‌انداز اقتصادی کشور ضروری است.

وی گفت: وضعیت اقتصادی کشور در گذشته به گونه‌ای بوده است که 770 هزار میلیارد ریال یارانه در بخش‌های مختلف تنها به 30 درصد جامعه تعلق می‌گرفته است.

اشرف‌نیا تاکید کرد: هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به ضرروت و اهمیت آن باید به عنوان یک مطالبه عمومی مورد توجه مردم قرار گیرد و مردم اجرای این طرح را از دولت درخواست کنند.

وی با اشاره به رسالت شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای اجرای این طرح گفت: منتخبان مردم باید به مردم امید دهند و اطلاع‌رسانی را مورد نظر قرار دهند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در همراهی مردم با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نقشی مهم دارند.

اشرف‌نیا تاکید کرد: احتمال شوک در آغاز اجرای این طرح وجود دارد ولی برای دو سال ذخیره‌سازی ارزاق در کشور صورت گرفته است که در 13 قلم کالای اساسی این ذخیره‌سازی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: اعتبارات سنگین برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور و استان با بودجه‌های فعلی میسر نیست و نیازمند اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور است.