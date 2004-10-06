پروانه ها به روي گل هاي رنگارنگ

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به اصفهان ، سومين نشست هم انديشي درباره منشور سينماي كودك و نوجوان " شب گذشته با حضور فرشته طائر پور با موضوع " سينماي كودك از حالا به بعد" برگزار شد. وي در اين نشست درباره نسل جديد و برخورد آن با سينما و تعريف سينماي كودك و مشكلات فعلي چون اكران فيلم كودك ، عدم همكاري حامياني چون آموزش و پرورش و تلويزيون با اين سينما سخن گفت. او دو مجله چاپ شده درباره منشور سينماي كودك را كتابهايي خوب و جامع خواند كه بايد به دست اهلش برسد. وي تلويزيون را زمينه ساز مشكلات سينماي كودك تا ابد دانست و ... .



همچنين روز گذشته انجمن نويسندگان كودك و نوجوانان داوران خود در جشنواره نوزدهم را معرفي كردند. حسن احمدي ، سيد محمد سادات اخوي ، رسول حسين لي ، عباس جهانگيريان ، كاظم اخوان داوران اين دوره انجمن نويسندگان هستند كه 3 فيلمنامه برتر فيلم هاي شركت كننده در جشنواره را انتخاب و جوايزي اهدا مي كنند. سه سكه بهار آزادي و يك لوح تقدير جوايز برگزيدگان اين انجمن هستند. محمد رضا شمس نيز از اعضاي اين انجمن و داور ستاد اقامه نماز است.

سانس چهارم سينما چهار باغ " خانواده" كه هر روز به نمايش فيلم هايي در بزرگداشت شادروان محمد رضا سرهنگي ، تهيه كننده ، نويسنده كودك و نوجوان و فعالان عرصه سينماي كودك اختصاص دارد در سومين روز از اين نمايش ها ( سه شنبه 14 مهر مهر ) پيش از نمايش فيلم هاي " بچه هاي مامون" ، " در مدرسه سيد قليچ ايشان " و " من و پرنده هايم " ، مهناز بانور ، مجري برنامه هاي سينما چهار باغ به تشريح فعاليت هاي شادروان محمد رضا سرهنگي پرداخت .

وي با اشاره به سهم بزرگي كه سرهنگي از تهيه فيلم هايي براي كودكان و نوجوانان داشته است از " فرهاد مهرانفر" دعوت كرد تا روي صحنه حضور يافته و درباره سوابق فعاليت هاي مشترك خود با سرهنگي صحبت كند.

مهران فر با اشاره به دغدغه مرحوم سرهنگي نسبت به ساخت فيلم هايي آموزنده و تاثير گذار براي كودكان و نوجوانان از دست دادن او را ضايعه اي بزرگ براي سينماي كودك و نوجوان دانست .

وي همچنين به توليد مجموعه كودكان سرزمين ايران توسط او اشاره كرد و اين مجموعه را از موفق ترين توليدات كودك و نوجوان بر شمرد.



وي در بخش ديگر از سخنانش نحوه شكل گيري فيلم " موشك كاغذي" را براي حاضران تشريح كرد.

در اين دوره از برگزاري جشنواره اصفهان تاكنون تنها يك تغيير درجدول نمايش فيلم ها رخ داده است. در اين تغيير نمايش روز سه شنبه فيلم شكوفه هاي سنگي به جاي فيلم كوچه هاي باريك در سينما ايران به روي پرده رفت.

استقبال كودكان و نوجوان بيش از سال گذشته است . عمده دليل اين تغييردر بافت مخاطبين ، تنظيم مناسب فيلمهاي مرتبط و موثر براي اين گروه مخاطبين در قالب بخش هاي جنبي جشنواره است . سال گذشته بخش هاي جنبي جشنواره آثاري بي ربط و غالب مضر را به بهاي جشنواره كودكان و نوجوانان و با هدف جذب مخاطبين بيشتر از هر گروه سني روانه پرده سينما ها كرد.

طي سه روز گذشته فيلم هاي بسياري از بخش مسابقه ايران ، سينماي آسيا و بخش بين المللي توسط مخاطبين جشنواره ديده شد.

بر اساس نظر سنجي انجام شده در جشنواره، " دوئت" با 10/85 درصد بيشترين راي موافق را از آن خود كرده است . " لاك پشت ها هم پرواز مي كنند " ، " فرمانروايان مقدس " ، " پشت پرده مه "، " من بن لادن نيستم " پنج عنوان اول ليست آراي مخاطبين را بدست آورده اند.

در اين ميان فيلم پشت پرده مه تنها فيلمي است كه با يك اكران توانسته است در ميان رتبه چهارم قرار گيرد. اين فيلم كه جزو معدود فيلم هاي مناسب كودكان ونوجوانان درجشنواره است فردا پنجشنبه ساعت 21 در سينما قدس به روي پرده مي رود. اين فيلم همچنين سومين اكران خود را ساعت 14 روز جمعه تجربه مي كند.

پشت پرده مه اميد بدست آوردن تنديس بهترين فيلم كودك و نوجوان را دارد . اين درحالي است كه " لاك پشت ها هم پرواز مي كنند" براي دريافت جايزه بهترين فيلم درباره كودكان و نوجوانان كمين كرده است.

به گزارش " مهر" در ايام برگزاري جشنواره كودكان تماشاگران پس از ديدن فيلم سينمايي ايراني مي توانند از آن نقاشي كرده ودر مسابقه نقاشي شركت كنند. مسوولان برگزاري اين دوره جشنواره براي كودكان علاقمند زير 12 سال يك مسابقه نقاشي ترتيب داده اند. در هر يك از سينماهاي نمايش دهنده برگه هاي ويژه توزيع مي شود كه هر كدام ازكودكان پس از تماشاي هر فيلم سينماي ايراني مي توانند مضمون و محتواي آن فيلم را روي آن برگه نقاشي كنند و به همكاران جشنواره در سينماها تحويل دهند. به برخي از شركت كنندگان در اين جشنواره جوايزي نيز اهدا خواهد شد.

روز گذشته داوران كودك بخش بين المللي جشنواره نوزدهم براي تماشاي برنامه عمو پورنگ به ميدان نقش جهان رفتند. برنامه اين مجري تلويزيوني هر روز ساعت 16 در اين مكان اجرا و با استقبال گسترده كودكان وعلاقمندان روبرو مي شود.

نشريه پروانك كه در ايام برگزاري جشنواره ويژه مخاطبين كودك منتشر مي شود در سومين شماره خود گفت وگو با سيستاني و مدير كل امور اجتماعي استانداري اصفهان ، يادداشتي درباره آخرين فيلم بهمن قبادي و گفت وگو با امير عباسي ( كردستان) ، الكس گسوالدو ( ايتاليا)، داوران كودك جشنواره، ابوالقاسم طالبي ( كارگردان ) را منتشر كرده است .

بولتن روزانه جشنواره نيز طي سه روز گذشته و امروز در چهار شماره توانست سطوح مطلوبي از اطلاع رساني را ايجاد كند. اين نشريه روزانه در قالب اخبار ، جزيي ترين وقايع جشنواره را به شكل روز آمد منتشر كرده است. همچنين گفت وگو با سينماگران و دست اندركاران سينماي كودك و نوجوان به همراه گزارش روزانه جلسات با دقت و زمانبندي مناسبي در اين نشريه جمع شده است.