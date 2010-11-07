به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی است که مسئولان وزارت ارتباطات از تعریف پروژه ای در کشور تحت عنوان اپراتور چهارم برای برای فعالیت در لایه دسترسی دیتا خبر می دهند که قرار است ارتباطات دیتا را بر بستر فیبر نوری تا درب منازل افراد پیاده سازی کند. همچنین اپراتور سوم موبایل نیز وعده داده سیمکارتهایی را به بازار عرضه کند که قابلیت مالتی مدیایی آن باعث می شود کاربران ارسال صوت، تصویر و دیتا را به صورت همزمان و با سرعت نسبتا قابل توجهی تجربه کنند.

طبق اعلام مسئولان حداکثر پهنای باند اپراتور چهارم که برخی آن را اپراتور فناوری اطلاعات نیز می نامند متناسب با کاربرد متفاوت خواهد بود. برای مثال حداقل پهنای باند 8 مگابیت برثانیه را برای کاربران خانگی ارائه خواهد کرد و به این ترتیب امکان ارائه سرویس VOD (ویدئو درخواستی) به راحتی بر روی این شبکه قابل اجرا خواهد بود.

سیمکارتهای اپراتور سوم از ابتدا قابلیت نسل سومی خواهند داشت

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سیمکارتهای اپراتور سوم موبایل که پیش از این قرار بود تا بهمن ماه امسال وارد بازار شود اظهار داشت: تعهد اپراتور سوم برای ارائه سیمکارت طبق زمان بندی پروانه مربوط به بعد از دهه فجر امسال است اما مسئولان این پروژه به صورت شفاهی قول داده اند که تا دهه فجر امسال سیمکارتهای نسل سوم را روانه بازار کنند.

وی با بیان اینکه بزودی برای اطلاع بیشتر از پیشرفت پروژه اپراتور سوم، بازدیدی از مجموعه این پروژه و شبکه آن خواهیم داشت گفت: البته این اپراتور به صورت کتبی پیشرفت کار را به وزارت ارتباطات گزارش می دهد اما با برگزاری جلسه و انجام مذاکره با مسئولان اپراتور آخرین وضعیت این پروژه مشخص خواهد شد.

تقی پور با اشاره به انتخاب مشاور فرانسوی برای این پروژه و اتمام طراحی شبکه نسل سوم افزود: این پروژه در مرحله پیاده سازی تجهیزات قرار دارد و آخرین وضعیت آن نیز بعد از بازدید از مجموعه اپراتور سوم اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سیمکارتهای اپراتور سوم از ابتدا قابلیت نسل سومی (3G) خواهند داشت گفت: این سیمکارتها به صورت چند منظوره تعریف می شوند به نحوی که در مناطقی که تحت پوشش شبکه نسل سوم باشد قابلیت اجرای سرویسهای آن را خواهند داشت و در مناطقی که پوشش شبکه 3G کامل نیست خدمات نسل دوم را دریافت می کنند.

اپراتور چهارم در انتظار موافقت اصولی از دولت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد پروژه اپراتور چهارم فناوری اطلاعات که چندی است از سوی این وزارتخانه مطرح شده است نیز به مهر گفت: چارچوب پروانه اپراتور چهارم تعیین شده و طراحی کلانی نیز در این زمینه صورت گرفته است اما دولت باید برای تکمیل پروانه فعالیت این اپراتور مجوز صادر کند تا فرایند انتخاب اپراتور طی شود.

وی با بیان اینکه پس از طی این فرایند پروانه صادر شده و به اپراتور تحویل داده می شود، اظهار داشت: برای تعیین اپراتور در این پروژه باید از دولت موافقت اصولی اخذ شود و پس از این مرحله اپراتور از طریق مزایده یا ترک تشریفات انتخاب می شود.

تقی پور با بیان اینکه فرایند انتخاب شرکت برنده در اپراتور چهارم همانند فرایندی است که برای تعیین برنده در اپراتور دوم و سوم تلفن همراه صورت گرفته است اضافه کرد: خارجی ها هم می توانند در این اپراتور حضور داشته باشند. به این معنی که خارجی ها با مشارکت شرکتهای داخلی ها در این پروژه حضور یابند و بیش از 49 درصد از سهام این اپراتور را در اختیار نگیرند.