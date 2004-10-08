بابرگزاري سالي يك مسابقه بوكس ايران به جايي نمي رسد

محمود مساعديان سرمربي سابق تيم ملي و رئيس اسبق فدراسيون بوكس ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: رشته بوكس مانند رشته هاي فوتبال وكشتي نيست كه تجربه درآن حرف اول را بزند. اين رشته مي تواند خيلي زود با شناخت نفرات برتروارد عرصه رقابتهاي قهرماني شود ومقام بياورد. ما بايد قبل ازهرچيز براي بوكسورهاي كشورمان مسابقه بگذاريم تا درشرايط مسابقه قراربگيرند ورسيدن به اين هدف بزرگ فقط پول مي خواهد. ناطق نوري رييس حال حاضرفدراسيون بوكس چنانچه نتواند با توجه به موقعيتي كه دارد پول وارد اين فدراسيون كند، با بنده نوعي هيچ تفاوتي نمي كند.

سرمربي اسبق تيم ملي بوكس كشوردرادامه تصريح كرد: من درسال 1354 با 3 بوكسوردررقابتهاي قهرماني آسيا درهيروشيما شركت كردم وبا يك طلا، يك نقره ويك برنزنايب قهرمان شديم. درسال بعد درجاكارتا، ايران را براي نخستين باربه مقام قهرماني آسيا رساندم. درآن رقابتها 4 مدال طلا، 2 نقره ويك برنز نصيب بوكسورهاي كشورمان شد. البته افتخارات ديگري هم هست كه هرگزقصد ندارم به آنها اشاره كنم، زيرا فرصت ديگري مي طلبد تا به ذكرجزييات آنها بپردازم.

مسوول استعداديابي حال حاضرفدراسيون بوكس درپايان اظهارداشت: درحال حاضرمسابقات قهرماني كشوردرپيش است ونمي توان به دنبال كشف استعدادها رفت، اما به محض پايان يافتن اين رقابتها به شهرهايي كه زمينه مساعدي دارند، سفرمي كنيم تا نخبگان را انتخاب كنيم.