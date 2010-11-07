فعالیتهای پلیس قم رویکرد دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی شامگاه شنبه در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی از ایجاد 54 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: نیروی انتظامی از حدود سه سال گذشته فعالیت‌هایش را با رویکرد بررسی علمی و پژوهشی انجام می‌دهد و در این راستا اقدام به ایجاد 54 مرکز تحقیقات کاربردی در سراسر کشور کرده که از این تعداد 31 مرکز در استان‌های کشور و مابقی آنها در معاونت‌های ناجا دایر شده است.



وی اضافه کرد: از سال گذشته با توجه به بضاعت علمی که در کشور وجود دارد، فعالیت مراکز پژوهشی تخصصی شد و استان قم نیز به لحاظ وجود مراکز متعدد پژوهشی، به عنوان قطب پژوهشی انتظامی در حوزه دین معرفی شد.



سردار توکلی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این راستا اظهار داشت: مرحله اول کار ما شناسایی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در قم بود که بخش عمده‌ای از این کار انجام شده و در حال حاضر تعدادی از این مراکز با ما همکاری می‌کنند.



فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد: حتی فراخوانی به سراسر کشور اعلام شده که از ظرفیت مراکز پژوهشی مرتبط با حوزه دین در سطح کشور استفاده کنیم.



وی تصریح کرد: از فرماندهان و معاونت‌های ناجا نیز درخواست کردیم که نیازمندی‌های خودشان را به ما اعلام کنند تا این نیازمندی‌ها به مراکز پژوهشی و تحقیقاتی قم اعلام شود و از این طریق نیازمندی‌های کشور تامین شود.



وی با اشاره به برگزاری همایش بررسی نقش پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از فرهنگ دینی در قم گفت: با توجه به اینکه ممکن است افرادی که در حوزه پژوهش‌های دینی فعالیت می‌کنند فقط در مراکز و موسسات رسمی حضور نداشته باشند، همایشی را برای شروع این فعالیت تدارک دیدیم و از شش ماه پیش مشغول فراهم‌کردن مقدمات آن هستیم.



ارسال 159 مقاله به دبیرخانه همایش



توکلی افزود: در این راستا با مشارکت دانشگاه پیام نور، یک سایت اینترنتی نیز طراحی شده است.



فرمانده انتظامی استان قم از ارسال 159 مقاله به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: همایش بررسی نقش پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از فرهنگ دینی روز 17 آبان در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: مقالات خوبی به ویژه در بخش استفاده از آموزه‌های دینی در کاهش جرایم به دبیرخانه این همایش ارسال شده که این مقالات در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب تدوین و به سراسر کشور ارسال می‌شود.



توکلی تاکید کرد: آموزه‌های دینی در کاهش جریم تاثیر بسزایی دارد اما ما می‌خواهیم با برگزاری این همایش و سایر فعالیت‌ها، این مباحث را در جامعه کاربردی کنیم.



فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: در ایام و مناسبت‌های دینی و مذهبی به ویژه ماه‌های محرم و رمضان شاهد فروکش جرایم در جامعه هستیم و این امر نشان ‌دهنده تاثیر آموزه‌های دینی بر کاهش جرایم است.