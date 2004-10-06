بدون تصميم شوراي مركزي و تصويب مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان هيچ استيضاحي عملي نمي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر نماينده تبريز به خبرنگاران گفت: تصميم انفرادي يا فراكسيونهاي تخصصي مثل فراكسيون فرهنگيان در صورت تصويب شوراي مركزي و مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان عملي مي شود و غير اين صورت اظهار نظر شخصي نمايندگان است كه در جاي خود محترم شمرده مي شود.

ميرتاج الديني در خصوص جلسه صبح امروز شوراي مركزي اصولگرايان در مجلس گفت: در اين نشست در خصوص مسايل و موضوعات مختلف از جمله برنامه هاي آينده فراكسيون اصولگرايان بحث و تبادل نظر شد.

وي افزود: در اين نشست همچنين بندهايي از آيين نامه فراكسيون مورد بررسي قرار گرفت و تصميم نهايي به جلسات بعد موكول شد.

مير تاج الديني گفت: انتخاب اعضاي هيات رييسه و تصويب آيين نامه داخلي فراكسيون از موضوعاتي است كه در نخستين نشست رسمي و عمومي فراكسيون اصولگرايان نهايي خواهد شد.

از نماينده تبريز در خصوص استيضاح مرتضي حاجي سوال شد و وي گفت: استيضاح منتفي نيست اما بايد در شوراي مركزي و مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان تصويب شود.