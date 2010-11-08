به گزراش خبرنگار مهر، ماجرای بورسی شدن تعاونیها و چالشهای به وجود آمده بین سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت تعاون زمانی جدی تر شد که این دو مرجع تصمیم گیر تلاش کردند تا شرایط ورود شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی را به رقابتهای بورسی فراهم کند، از این رو اظهار نظرهای رسانه ای بین این دو دستگاه به وجود آمد.

آنچه عباسی گفت ؛ آنچه بورس گفت

در واقع هرچه وزیر تعاون به صراحت و روشنی به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر بورسی شدن تعاونیها و وظیفه بورس در فراهم کردن شرایط ورود بخش تعاون به تالارهای بورس تاکید کرد، بورس نیز با دلایل خود از جمله آماده نبودن ورود تعاونیها به بورس و عدم تابعیت تعاونیها از قانون تجارت به عنوان یکی از شروط ورود شرکتها به بورس، با نظرات وزیر تعاون مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش، تعاونی ها که امیدوار بودند بتوانند با نام تعاونی سهامی عام وارد بورس شوند تلاش کردند تا شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را به تعاونیهای سهامی عام تبدیل کنند.

همراهی مجلسی‎ها با بورس

این موضوع در بین نمایندگان مجلس مطرح و آنها در نهایت با شنیدن نظرات وزارت تعاون و همچنین بررسی های خود و استفساریه ای که تهیه کرده بودند تمایلی از خود برای دادن رای مثبت به سهامی عام شدن تعاونیها نشان ندادند و در نهایت با تمام تلاش وزارت تعاون، دست رد به سینه تعاونیها زدند و اعلام کردند که با تعاونی سهامی عام شدن شرکتهای سرمایه گذاری استانی موافق نیستند.

این موضوع واکنش مسئولان ارشد وزارت تعاون از جمله محمد عباسی، وزیر تعاون را نیز در پی داشت به نحوی که وی با اظهار نارضایتی از تصمیم مجلس، اعلام کرد که از اجرای اصل 44 و پیش بینی برنامه های آن در این بخش تخلف صورت گرفته است و نمایندگان قانونا باید با تعاونی شدن شرکتهای سرمایه گذاری موافقت می کردند.

انتقاد عباسی از عملکرد بورس

وزیر تعاون چندی پیش در گفتگو با مهر صریحا از عملکرد بورس در عدم همراهی مناسب با تعاونیها برای بورسی شدن این بخش انتقاد کرد و گفت: بورسی ها به جای تلاش در ممانعت از ورود تعاونیها به بورس، سعی کنند نرم افزار سیستمهای خود را تغییر دهند.

عباسی همچنین نرم افزار مورد استفاده در بورس را غیر ایرانی، سرمایه داری و تهیه شده در آنسوی مرزها دانست و گفت: این مسئله باعث شده است که امکان ورود تعاونیها به بورس فراهم نباشد ولی بورس موظف است برای اجرای اصل 44 قانون اساسی این شرایط را هرچه سریعتر فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت اقدام بورس در همراهی نکردن با تعاونیها صحیح نیست و قانون نیز اجازه نمی دهد تا تعاونیها از ورود به بورس باز بمانند و ما هم در وزارت تعاون چنین اجازه ای را نخواهیم داد، ضمن اینکه وظیفه بورس فراهم کردن شرایط ورود بخش تعاون به بورس است و نه اینکه بررسی شود آیا حتما در مقطع فعلی شرکت یا شرکتهایی از بخش تعاون متقاضی حضور در بورس هستند و یا خیر؟

اظهار نظرهای بورسی‎ها

همچنین علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا اعلام کرده است که هیچ تعاونی واجد شرایطی تاکنون درخواست ورود به بورس ارائه نکرده است.

علی سنگینیان، معاون تحقیقاتی شرکت بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش در گفتگو با مهر بحثهای مطرح شده توسط وزارت تعاون مبنی بر سرمایه داری بودن نرم افزار بورس را رد کرد و گفت: وزارت تعاون به نحوی سطح بحث را تقلیل می دهد و ورود تعاونیها به بورس را به تغییر نرم افزار مرتبط می کند.

وی تاکید کرد: این بحث در مجلس و کمیسیون اصل 44 نیز مطرح شد، موضوع اصلی تفاوت در برداشت از قانون است. در قانون صراحتا گفته شده است که این شرکتها باید به سهامی عام تبدیل و در بورس پذیرش شوند، یعنی شرکتهای سهامی عام متعارف باید در بورس پذیرفته شوند، بنابراین هیچ مشکلی برای پذیرش آنها نیست.

تعاونیها همچنان پشت چراغ قرمز بورس

با این حال تاکنون موضوع مربوط به بورسی شدن تعاونی ها مشخص نشده است و می توان گفت اقداماتی که باید در این راستا انجام شود و هماهنگیهای لازم میان این دو دستگاه برای اجرای این بخش از اصل 44 قانون اساسی همچنان در حد حرف باقی مانده است.

محمد عباسی وزیر تعاون در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده برای فراهم شدن شرایط بورسی شدن تعاونیها و ورود این بخش به تالارهای بورس، گفت: بورسی شدن تعاونیها بر مبنای یک قانون است که بر همان اساس، تعاونیها باید در بورس حضور پیدا کنند.

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در قانون بر لزوم حمایت دولت از بورسی شدن تعاونیها تاکید شده است تا از این طریق زمینه حضور تعاونیها در بورس فراهم شود.

وی تاکید کرد: پس اصل قانون برقرار است و بقیه نیز باید بستر آن را فراهم کنند ولی هنوز جریان حضور تعاونیها در بورس، تغییر نرم افزار مورد استفاده توسط بورسی ها و مقدمات آن فراهم نشده است.

عباسی با اعلام اینکه من به این مسئله نقد دارم و اگر دیر شود نقد من به این موضوع بیشتر نیز خواهد شد، بیان داشت: ظاهرا خود سازمان بورس در حال انجام مقدماتی است تا این کار انجام شود.