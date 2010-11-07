  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۵

وزیر خارجه عربستان :

"همه پرسی" به تنشها در سودان دامن می زند

"همه پرسی" به تنشها در سودان دامن می زند

وزیر خارجه عربستان با اشاره به همه پرسی آتی در بزرگترین کشور آفریقایی نسبت به خطرات این فرایند در اوضاع امنیتی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان،"سعود الفیصل" گفت: همه پرسی در سودان درباره تعیین سرنوشت منطقه جنوب این کشور بیشتر از آنکه عامل ثبات باشد، خشونت زا است.

وی افزود: هدف همه پرسی در وهله نخست باید ابلاغ پیام صلح میان شمال و جنوب سودان باشد ما نگرانیم که این همه پرسی موجب شعله ور شدن درگیریهای داخلی این کشور شود.

وزیر سعودی تاکید کرد: آنچه در سودان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آرامش است و باید همه پرسی ژانویه شفاف و آزادانه برگزارشود.

الفیصل مجددا ضمن اعلام نگرانی ریاض از تجزیه سودان به عنوان بزرگترین کشور آفریقایی تصریح کرد: همه پرسی سودان را در معرض تقسیم و تجزیه قرار می دهد.

شایان ذکر است همه پرسی درباره جدایی منطقه جنوب سودان قرار است نهم ژانویه برگزار شود. و این در حالی است آمریکا و اسرائیل در تجزیه این کشور گام برمی دارند و مقامات منطقه جنوب اعلام کرده اند که خواهان روابط با رژیم صهیونیستی هستند.

کد مطلب 1186263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها