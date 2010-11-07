"همه پرسی" به تنشها در سودان دامن می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان،"سعود الفیصل" گفت: همه پرسی در سودان درباره تعیین سرنوشت منطقه جنوب این کشور بیشتر از آنکه عامل ثبات باشد، خشونت زا است.

وی افزود: هدف همه پرسی در وهله نخست باید ابلاغ پیام صلح میان شمال و جنوب سودان باشد ما نگرانیم که این همه پرسی موجب شعله ور شدن درگیریهای داخلی این کشور شود.

وزیر سعودی تاکید کرد: آنچه در سودان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آرامش است و باید همه پرسی ژانویه شفاف و آزادانه برگزارشود.

الفیصل مجددا ضمن اعلام نگرانی ریاض از تجزیه سودان به عنوان بزرگترین کشور آفریقایی تصریح کرد: همه پرسی سودان را در معرض تقسیم و تجزیه قرار می دهد.

شایان ذکر است همه پرسی درباره جدایی منطقه جنوب سودان قرار است نهم ژانویه برگزار شود. و این در حالی است آمریکا و اسرائیل در تجزیه این کشور گام برمی دارند و مقامات منطقه جنوب اعلام کرده اند که خواهان روابط با رژیم صهیونیستی هستند.