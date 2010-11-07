شرایطم نسبت به رحیمی بهتر بود / هیچ وقت اینقدر آماده نبودم

عباس دباغی عضو تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت های المپیک چین در سال 2008 در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بعد از 2 سال دوری از تیم ملی با دعوت دوباره از سوی کادر فنی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو به اردو دعوت شدم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان ادامه داد: شرایط بسیار خوبی داشتم و مدت ها بود که اینگونه برای حضور در مسابقه ای از تمامی لحاظ ها آماده نبودم.

دباغی در خصوص شرایط وزنی اش اظهار داشت: وزن من امروز59 کیلوگرم است و فکر می کنم مشکلی برای به سر وزن رسیدن نداشتم، همچنین باید بگویم مدت ها بود که برای حضور در این وزن تلاش کرده بودم و با تجربه هایی که از گذشته داشتم مطمئنم بودم می توانستم در بازی های آسیایی گوانگجوعملکرد خوبی داشته باشم.

دباغی در پایان خاطر نشان کرد: رحیمی علاوه بر اینکه حریف و رقیبم است، رفیقم می باشد اما با این وجود فکر می کنم شرایطم نسبت به او بهتر بود.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد دیروز شنبه با کنار گذاشتن عباس دباغی بار دیگر به حسن رحیمی ملی پوش وزن 55 کیلوگرم تیم ملی در رقابتهای جهانی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو اعتماد کرد.رحیمی در رقابتهای جهانی مسکو مانند رقابتهای دانمارک از کسب مدال بازمانده بود.