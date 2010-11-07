اولین کنفرانس بین المللی وزرای محیط زیست جهان برگزار می شود

سید علی اکبر طاهایی در گفتگویی با اشاره به رفع موانع توسعه صنعتی در مازندران طی سفر دوم هیئت دولت، گفت: برخی از قوانین و مقررات موجود با این مصوبه همخوانی ندارد.

طاهایی اتصال کارخانه خودرو سازی بابل، بندر شهید هاشمی نژاد (امیرآباد)،شهرکهای صنعتی ساری ،سواد کوه و شهرصنعتی امام زاده عبدالله آمل به خطوط راه آهن سراسری را از طرح‌های پیشنهادی در سفر سوم یاد کرد.

وی افزود: این امر یکی از مطالبات محوری مازندران است که با تحقق آن تحولی عظیم در چرخه گردشگری و اقتصادی استان برداشته می‌شود.

طاهایی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی وزرای محیط زیست جهان در مازندران خبر داد و اظهار داشت: این کنفرانس در نیمه‌ اول اسفند ماه سال جاری با حضور 50 وزیر در رامسر برگزار خواهد شد.

وی غرب استان را محوری ترین و موثرترین قطب گردشگری مازندران دانست و تصریح کرد: اجرای طرح‌های بزرگی همانند پایانه گل و گیاه عباس آباد تنکابن می‌تواند در جذب تورسیم و گردشگر موثر واقع شود.

وی پایانه گل و گیاه عباس آباد را محوری برای صنعت و بورس گل و گیاه استان معرفی کرد، افزود: این پروژه به تسهیلات تکمیلی نیاز دارد که در سفر سوم پیگیری خواهد شد.

طاهایی یکی دیگر از اقداماتی که می تواند در چرخه اقتصادی استان اثر بخش باشد را مکانیزاسیون برنج معرفی کرد و خاطر نشان ساخت: تاکنون حدود 45 هزار هکتار از 240 هزارهکتار اراضی کشت برنج استان یک پارچه سازی شده است ولی این میزان زیر پوشش کشت مکانیزه قرار ندارد. وی خواستار تولید دستگاه نشاکار و دروگر برنج در کشور شد.

وی گفت: وزیر صنایع و معادن در این زمینه قولد مساعد داده و اکنون نیز از سوی سازمان صنایع و معادن استان فراخوانی برای جذب سرمایه گذار جهت تولید این ادوات صادر شد.

طاهایی با تاکید بر تقویت چرخه نقدینگی استان، اذعان داشت: 235 هزار هکتار از اراضی مازندران در شهرهای قائمشهر، جویبار، کیاکلا و بابلسر در فصل‌های پاییز و زمستان غرقاب است که اگر کشاورزان بتواند با بهسازی این اراضی یک تن از این مزرعه محصول اضافه بگیرد،230 هزار تن محصول به چرخه تولیدات کشاورزی استان افزوده شده و افزایش نقدینگی استان را در پی خواهد داشت.

وی از سرمایه‌گذاری شرکت قزاقستانی با10 میلیون دلار اعتبار برای احداث سیلوی 55 هزار تنی با سوآپ یک تا یک میلیون و 200 هزار تن گندم در بندر امیرآباد خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری 130 میلیون دلاری گروه ترکیه‌ای در نساجی مازندران نیز گشایش ارزی شد.



