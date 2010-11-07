رومینگ همراه اول در 140 کشور برقرار است

ناصر یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه 140 کشور پوشش داده شده نیاز 99.5 درصد ایرانی هایی که به خارج از کشور سفر می کنند را پوشش می دهد، افزود: در سایر کشورها یا مراجعه ایرانی ها خیلی کم است یا از نظر اقتصادی با طرف مقابل به توافق نرسیده ایم.

یوسف پور اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران 25 میلیون مشترک تلفن ثابت و 36 میلیون مشترک تلفن سیار یا همراه اول و در حدود یک میلیون مشترک اینترنت یا دیتای پرظرفیت دارد.

وی با اشاره به سرعت خطوط اینترنت در ایران گفت: شرکت مخابرات ایران و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر اینترنت را به صورت یکسان به مردم ارائه می کنند در حالیکه اینترنت باید به صورت رده ها و کلاس های مختلف ارائه شود.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: مسلما ً کیفیت های متفاوت با قیمتهای متفاوت رفع کننده نیازهای همه مردم خواهد بود و کلاسهای مختلف سرویس اینترنت با قیمت، کیفیت و اهمیت موردنظر اشخاص در اختیار آنها قرار می گیرد.

یوسف پور یادآور شد: کلاس بندی کاری است که شرکت های مختلف باید انجام دهند و اگر این کار صورت گرفته و مردم استقبال کنند می توان کلاس های مختلف سرویس اینترنت با قیمت های متفاوت داشت و مردم از سرویس مورد نظر خود بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه نرخ اینترنت در سالهای اخیر کاهش خوبی داشته است، اظهار داشت: آنچه که اکنون برای مردم اهمیت دارد کیفیت اینترنت است و اگر بتوانیم اینترنت با کیفیت مطلوب را به مردم ارائه دهیم با نرخ کنونی هم راضی خواهند بود.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران یادآور شد: به دلیل اینکه هدفمندسازی یارانه ها بیشتر بر روی حاملهای انرژی اثرگذار است تاثیر چندانی در قیمتهای مخابراتی نخواهد داشت و تاثیر جزئی آن با افزایش بهره وری قابل ترمیم است.

یوسف پور با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها با کمک سیستمهای ارتباطی می تواند با دقت و سرعت بیشتری در جامعه پیاده شود و شرکت مخابرات ایران به عنوان جزئی از آحاد این کشور آمادگی خود را جهت همراهی و همکاری برای اجرای بهتر و بهینه تر این طرح اعلام کرده است.