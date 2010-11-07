زنجان رتبه چهارم کشور در عرصه پست را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجتبی نصیری شامگاه شنبه در همایش ICTروستایی استان زنجان افزود: 240 دفتر ICTروستایی در استان زنجان راه اندازی شده است و استان زنجان رتبه چهارم کشور در عرصه خدمات پستی را دارد.

نصیری خاطر نشان کرد: تا کنون 9 هزار و 922 دفتر ICTدر شهرها و روستاهای کشور راه اندازی شده و 54 میلیون تومان مرسولات پستس از این دفاتر جابجا شده که هشت میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد، فقط در حوزه پستی حاصل شده است.

وی اهداف ایجاد دفاتر ICTروستایی را کمک به تحقق دولت الکترونیک، کاهش و حذف شکاف دیجیتالی بین مناطق شهری و روستایی و جلوگیری از تردد زائد بین شهرها و روستاها و صرفه جویی در مصرف سوخت عنوان کرد.

نصیری از دیگر اهداف ایجاد دفاتر ICTروستایی را کاهش هزینه های زندگی و اقامت در روستاها، فراهم آوردن زمینه آموزش های الکترونیکی و به کارگیری تکنولوژی جدید در عرصه کار و تلاش عنوان کرد.

معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: آنچه که اکنون به دنبال آن هستیم استقرار خدمات در دفاترICTروستایی است تا به سرنوشت دفاتر خدماتی مشترک پست و مخابرات دچار نشود.

نصیری خواستار ایجاد بسترهای مناسب اداری و اجرایی جهت تغییر در فرآیندهای موجود و ایجاد امکان ارائه خدمات در دفاتر ICTشد و تصریح کرد: سازمان های مسئول باید حمایت های مادی و معنوی خود را در راستای پایداری و توسعه دفاتر ICTانجام دهند تا بتوان واگذاری خدمات را انجام داد.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون 18 میلیون تومان برای کارهای مخابراتی و تجهیز دفاتر ICTروستایی سرمایه گذاری شده است و 85 درصد مسئولان دفتر دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند که در برخی مهارت ها نیاز به افرادی با سطح تحصیلات دانشگاهی مورد نیاز است.

معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این جابجایی برای 15 میلیون و 15 هزار نفر بوده است و تاکنون 78 میلیارد تومان تسهیلات به 59 هزار نفر در روستاها از طریق این دفاتر ارائه شده است.

نصیری یادآور شد: 480 هزار تومان برآورد هزینه هر دفتر ICTاست و تا پایان سال 84 ، 312میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دفاتر شده است.

وی اظهار داشت: شرکت های بیمه، گاز، برق منطقه ای، نیروی انتظامی، مخابرات، آب و فاضلاب، نهاد ریاست جمهوری، ثبت اسناد و املاک، بیمه خدمات درمانی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حمل و نقل پایانه ها، وزارت رفاه، مرکز آمار ایران، بانک ها، وزارت بازرگانی، شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی و سازمان فنی و حرفه ای از جمله شرکت هایی است که با آن ها وارد مذاکره شده ایم و هم اکنون بسیاری از آن ها خدمات خود را از طریق دفاتر ICTارائه می دهند.