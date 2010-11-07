یادمان شهدا در میدان امام حسن(ع) همدان پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شهردار همدان شامگاه شنبه در مراسم پرده برداری از این یادمان با اینکه در حال حاضر فضای حاکم بر شهر همدان حال و هوای شهدایی پیدا کرده است، گفت: تزئینات و تبلیغات شهر همدان در ایام برگزاری این کنگره بزرگ و مسئولیت کمیته تبلیغات با شهرداری همدان بوده است.

سید مسعود عسگریان به همکاری تمامی پرسنل خدمات شهری شهرداری همدان در فضاسازی تبلیغات شهری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آمادگی برای برگزاری این کنگره در همدان فراهم است.

عسگریان از ساخت دو یادمان شهدا در شهر همدان و در میدان های امام حسن(ع )و شاهد سخن گفت و یادآور شد: شهدا به تمامی مردم تعلق دارند و باید وظایف دینی، شرعی و اخلاقی خود را در برابر شهدا انجام دهیم.

عسگریان به انجام کارهای اجرایی در باغ موزه دفاع مقدس همدان اشاره کرد و گفت: بخشی از کارهای سالن شش هزار نفری انقلاب نیز توسط شهرداری انجام شده است.

در ادامه این مراسم جانشین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه هشت هزار شهید استان همدان مایه افتخار این دیار است، گفت:جمع آوری آثار شهدا از برکات برگزاری این کنگره عظیم است.

سردار علی فضلی افزود: برنامه های کنگره سرداران محصول زحمات تمامی مدیران و مردم استان همدان است.

وی با بیان اینکه کنگره شهدای استان همدان از بی نظیرترین کنگره های شهدا در کشور است، گفت: حال و هوای حاکم بر همدان با حال و هوای تمام ایام تاریخ متفاوت است و دلدادگی مردم به شهدا در این ایام غیر قابل توصیف است.

جانشین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه همه چیز کهنه شدنی است و تنها خون شهدا ماندگار است، گفت: در کنگره شهدای استان همدان تمامی برنامه ها و فضا سازی ها حتی در روستاهای استان همدان نیز مشاهده می شود.

سردار فضلی خاطر نشان کرد: برگزاری مراسم غبارروبی در 659 گلزار شهدا نشان دهنده برنامه ریزی گسترده در راستای اجرای برنامه های این کنگره بوده است.