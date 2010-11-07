300 مبلغ دینی در مدارس اهواز فعالیت می کنند

حجت‌الاسلام جواد چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تشریح جزئیات برنامه های طرح معراج اظهار کرد: طرح قرآنی معراج در سال تحصیلی 90- 89 در 145 مدرسه راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه اهواز اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح روحانیان و مبلغان علوم قرآنی و دینی که اجرای برنامه را به عهده خواهند داشت، در کلاس درس حاضر می‌شود و اقدام به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ خواهند کرد، این بخش علاوه بر فعالیت 145 روحانی و مبلغ، سه هزار کلاس درس تحت آموزش این طرح قرار می‌گیرند ضمن اینکه این تعداد روحانی در 300 مدرسه حضور می‌یابند.



مسئول ستاد اقامه نماز اهواز افزود: در بخش معلمان نیز،‌ برطرف شدن شبهات معلمان و ارتقای سطح معلومات دینی و مذهبی آنها در جلسات پرسش و پاسخ گروهی مدنظر است، معلمان چندین مدرسه به همراه روحانیون در جلسات دوره‌ای شرکت می‌کنند و در این بخش جلسات گروهی در هر ناحیه و هر سه ماه یک‌ بار برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: در بخش آموزش خانواده‌ها سعی بر این است که ارتقای سطح معلومات دینی، اعتقادی، مذهبی، رفتار با کودکان خانواده‌ها نیز بهبود یابد و این بخش از جلسات سه بار در سال تحصیلی برگزار می‌شود و به منظور اجرای هر چه بهتر و موفق‌تر این طرح، جلسات مستمری با روحانیون،‌ مدیران نواحی چهارگانه و مدارس، کارشناس نماز برگزار شده است.



چاوشی ادامه داد: از آنجایی که طرح به صورت پایلوت و برای نخستین‌بار و به پیشنهاد ستاد اقامه نماز اهواز در این شهرستان برگزار شده،‌ بنا داریم در گامهای بعدی در استان خوزستان و بعد در کشور اجرا شود، این طرح در راستای اجرای مصوبات سفر سوم هیئت دولت به خوزستان اجرا شده که اعتبار مورد نظر نیز از این بخش تامین می‌شود و ستاد اقامه نماز اهواز نیز اقدام به اجرای آن کرده است.



این طرح در 45 مدرسه دخترانه و 100 مدرسه پسرانه اجرا می‌شود که در سالهای آینده به تعداد مدارس افزوده خواهد شد.