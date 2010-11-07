لزوم اجرای طرح های توسعه ای میدان آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، میدان نفتی آزادگان یکی از بزرگترین میدانهای نفتی کشور است که ذخیره نفت درجای آن حدود 30 میلیارد بشکه برآورد شده است. طرح تولید 50 هزار بشکه ای نفت از این میدان عظیم توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال جاری به پایان رسید. این مهم در قالب طرح تولید زودهنگام با وجود مشکلات متعدد و برخی تنگناها با موفقیت به انجام رسید.

ساختار این میدان در سال 1356 کشف و حفاری اولین چاه در سال 1357 آغاز شد که با وقوع جنگ تحمیلی در عمق 881 متری متروکه شد.



در سال 1374 عملیات لرزه نگاری تکمیلی انجام و چاه شماره یک آزادگان تا عمق چهار هزار و 643 متری حفاری و در سال 1377 وجود نفت در این میدان اثبات شد. این میدان بیش از 60 کیلومتر طول و بین 11 تا 20 کیلومتر عرض دارد و امتداد آن شمالی- جنوبی است.





این میدان دارای مخازن نفتی مختلفی است که علاوه بر مخازنی که تولید نفت از آنها شروع شده، سازندهای گورپی، ایلام و لایه خلیج در این میدان نیز دارای نفت هستند اما تاکنون آزمایشهای کاملی برای اثبات اقتصادی بودن تولید نفت بر روی آنها انجام نشده است (هر چند که اطلاعات جدیدی که از این میدان به دست آمده نشان می دهد که در بعضی از این قسمتها هم نفت قابل استخراج وجود دارد).



سازند سروک دارای نفت سنگین است و سازندهای فهلیان، کژدمی و گدوان دارای نفت سبک هستند. از سال 1377 که این میدان کشف شد اولین قرارداد با یک شرکت ژاپنی به نام اینپکس بسته شد تا میدان آزادگان را توسعه دهد و از این میدان تا سال 1390 روزانه 260 هزار بشکه نفت تولید کند.



شرکت اینپکس به دلایل مختلفی این قرارداد را اجرا نکرد تا در سال 1385 از طرح توسعه میدان آزادگان کنار گذاشته شد و شرکت ملی نفت ایران از شرکتهای مختلف درخواست کرد تا برنامه تولید زودهنگام خود را در خصوص این میدان ارائه کند.



در برنامه ای که از طرف مناطق نفت خیز جنوب ارائه شد، تعمیر شش حلقه چاه اکتشافی مدنظر بود که در برنامه های قبلی بعضی از این چاه ها را عملاً غیر قابل تعمیر اعلام کرده بودند.



رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: فعالیت بر روی میدان آزادگان توسط این شرکت از سه سال پیش آغاز شد و جمع آوری اطلاعات میدان در دستور کار قرار گرفت و در فرصتی کوتاه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و دسته بندی شد.



رضا جعفری زاده افزود: پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی ها انجام شده، تنگناهای طرح توسعه میدان مشخص و طرح تولید زودهنگام میدان آزادگان به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد که در میان طرح‌هایی که دیگر شرکتها در این خصوص ارائه داده بودند، مورد قبول شرکت ملی نفت ایران واقع شد.



وی گفت: طرح تولید زودهنگام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اگرچه با مخالفتهایی همراه بود و برخی آن را غیرعملی می دانستند، اما مطابق برنامه و با حداقل هزینه ممکن به اجرا درآمد و تولید از این میدان با ظرفیت تولید 20 هزار بشکه در سال 1386 آغاز شد و وعده های کارشناسان شرکت مهندسی نفت را محقق کرد.





جعفری زاده افزود: پس از طرح تولید زودهنگام، طرح افزایش تولید میدان به 50 هزار بشکه ارائه و پس از ابلاغ از سوی شرکت ملی نفت ایران به اجرا گذاشته شد که آن طرح نیز در ابتدای سال جاری با موفقیت پایان یافت.



رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهمیت میدان آزادگان را بزرگی میدان از نظر وسعت، وجود مخازن نفتی مختلف، میزان نفت درجا و مجاورت آن با کشور عراق عنوان کرد و تاکید کرد: احتمال این که میدان آزادگان با میدان مجنون عراق در بخشهایی مشترک باشند وجود دارد که اثبات آن به بررسی دقیق و مطالعات ویژه ای نیاز دارد.



وی تاکید کرد: تاکنون 20 میلیون بشکه نفت از میدان آزادگان برداشت شده که به دلیل مجاورت با مرز و احتمال اشتراک با میدان مجنون عراق باید به برنامه توسعه آن توجه بیشتری کرد.



سرپرست گروه میادین کارون مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز به بیان چگونگی مدیریت مخزن از اکتشاف میدان تاکنون پرداخت و رویدادهایی را که در این فاصله درباره میدان به وقع پیوست تشریح کرد.



فرزاد حسینی اصل گفت: میدان آزادگان از لحاظ موقعیتی یکی از میدانهای مرزی است که در 70 کیلومتری جنوب غربی اهواز، 30 کیلومتری غرب میدان جفیر و در مجاورت مرز عراق واقع شده و به دلیل وجود هورالعظیم و مسائل زیست محیطی، میدان به دو بخش آزادگان شمالی و جنوبی تقسیم بندی شده است.



وی افزود: با جمع بندی و همفکری کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب برنامه زمانبندی شش ماهه برای تولید زودهنگام به میزان 20 هزار بشکه در روز ارائه و برنامه تعمیر همه شش حلقه چاه اکتشافی تهیه شد و با وجود تاکید بر غیرقابل تعمیر بودن بعضی از آنها توسط شرکتهای رقیب، همه با تجربه بالای کارشناسان مهندسی مخازن آن چاهها تعمیر و به مدار تولید آمدند.



وی گفت: این برنامه در سال 1386 محقق شد و در آن علاوه بر تعمیر چاه ها دو واحد تفکیک نفت و گاز، حدود 100 کیلومتر خط لوله 10 اینچ انتقال نفت از واحدهای تفکیک تا واحد بهره برداری شماره سه اهواز و حدود 90 کیلومتر خطوط لوله جریانی چاهها احداث شد.



سرپرست گروه میادین کارون مهندسی مخازن افزود: در طرح زودهنگام همچنین کسب اطلاعات جدید از مخازن و میزان بهره دهی و توان تولید چاه ها مدنظر قرار گرفت که در این خصوص نیز اطلاعات جدیدی از میدان به دست آمد.



حسینی اصل با بیان اینکه اطلاعات جدید باعث می شود که ایده های افراد نیز تغییر پیدا کند، خاطرنشان کرد: ما برای کسب اطلاعات جدید میدان آزادگان هدف گذاری کرده و با برنامه جلو رفته ایم و در این کار هم موفق بوده ایم.



وی با اشاره به واگذاری توسعه بخش شمالی و جنوبی آزادگان به یک شرکت چینی که اخیرا انجام شد، گفت: با بررسی قرارداد این طرح که با شرکت چینی بسته شد متوجه شدیم که این قرارداد از نظر فنی دارای اشکالات فراوانی است.





حسینی اصل افزود: از جمله این اشکالات نادیده گرفتن اطلاعات به دست آمده در طرح تولید زودهنگام است که می تواند کلیت طرح را تغییر دهد.



وی اضافه کرد: در این قرارداد سایر سازندهایی که هیدروکربوری هستند در نظر گرفته نشده و محدوده مخزن نیز به درستی مشخص نشده که به این منظور پیشنهاد خود را برای اصلاح قرارداد به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم.



حسینی اصل افزود: با توجه به این موارد، پیشنهاد شد برای کاهش هزینه ها یک طرح جدید و جامع برای بخشهای شمالی و جنوبی میدان آزادگان توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر مبنای اطلاعات به دست آمده در طرح تولید زودهنگام تهیه شود.



وی گفت: برای این طرح بحثهای زیادی شد و قرار است طرح جدید بدون در نظر گرفتن طرح های قبلی تهیه شود. البته کارهای اجرایی مانند جاده سازی و مین روبی همچنان ادامه پیدا کند تا طرح جدید آماده شود.



سرپرست گروه میادین کارون مهندسی مخازن افزود: مطالعات لازم و جلسات تخصصی برای تهیه طرح جامع توسعه میدان آزادگان دو ماه است که آغاز شده و شرکت چینی نیز در آن مشارکت دارد.