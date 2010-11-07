پژوهش در دانشگاه چمران جایگاه خود را یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شامگاه شنبه در مراسمی با حضور سرپرست و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز، علیرضا زراسوندی به عنوان معاون جدید پژوهشی و فناوری معرفی و منصوب شد.

حسن مروتی سرپرست این دانشگاه در این مراسم اظهار داشت: در سالهای اخیر با برنامه ریزیهای صورت گرفته مجموعه‌های پژوهشی دانشگاه رشد بسیار خوبی داشته‌اند و کسب چندین عنوان افتخار آمیز کشوری و استانی در این عرصه مبین تلاشهای صورت گرفته در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری است.



وی افزود: با پیگیری مجدانه و کوشش فراوان در حوزه معاونت پژوهشی، بخش پژوهش در دانشگاه رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و توانستیم در این حیطه حرفی برای گفتن داشته باشیم.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز بخش پژوهشی را در واقع پیشانی دانشگاه و ملاک ارزیابی میان دانشگاه‌ها توصیف کرد و بر تقویت هر چه بیشتر این معاونت و همکاری کارکنان زیر مجموعه‌های معاونت پژوهشی با معاون جدید پژوهشی و فناوری تاکید کرد.



حمیدرضا غفوری معاون پیشین پژوهشی و فناوری نیز با اشاره به فعالیت 15 زیرمجموعه این معاونت و بار سنگین وظایف و مسئولیت آن، اظهار داشت: 90 درصد امتیازات دانشگاه‌‌ها در سطح جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش پژوهشی مربوط می‌شود.



وی به اقدامات انجام شده برای تقویت و تعالی بخش پژوهش در دانشگاه در دوران تصدی دو ساله خود در این معاونت اشاره کرد و توسعه زیرساختهای پژوهشی، ایجاد پژوهشکده آب و انرژی، پژوهشکده علوم رفتاری، موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی وعلوم زیستی، تصویب قطبهای علمی، راه‌اندازی شاخه بین المللی اروند، فعال کردن ستاد فناوری نانو، راه‌اندازی کرسیهای نظریه پردازی، تاسیس پارک علم و فناوری، تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های مختلف در حوزه پژوهشی را از جمله این اقدامات نام برد.



غفوری همچنین کسب رتبه اول در جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی در سطح کشور و دو بار کسب عنوان دانشگاه برتر در هفته پژوهش از سوی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری را از جمله افتخارات کسب شده در دو سال اخیر عنوان کرد.



وی گفت: در حال حاضر از نظر شاخصهای پژوهشی مطرح در کشور رتبه دانشگاه شهید چمران بین پنج تا 15 است اما در سطح مراکز استانها به استثنا تهران، قطعا بین یک تا 10 هستیم.



در ادامه این مراسم، علیرضا زراسوندی معاون جدید پژوهشی و فناوری دانشگاه با اشاره به مسئولیت سنگینی که بر دوش وی نهاده شده، خواستار تداوم همکاری همه کارکنان حوزه پژوهش شد.