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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۰

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل ازخبرگزاری های مهم جهان به شرح زیراست.

- کشف بمب دست ساز در یکی از مساجد هلند.

- وزیر خارجه ایتالیا بر توقف شهرک سازی از سوی رژیم اسرائیل تاکید کرد.

- سوئد، آمریکا را متهم به جاسوسی در این کشور کرد.

- اعتراض مردم هند به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کشورشان.

- گروه شبه نظامی الشباب در بیانیه ای از نیروهای اتحادیه آفریقا خواست تا سومالی را ترک کنند.

- دیدار غیر منتظره "خوزه لوئیز رودریگر زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا از افغانستان.

- "عمار الموسوی" مدیر روابط بین الملل نیروی مقاومت حزب الله گفت: اسرائیل بیشترین سود را از ترور رفیق حریری برده است.

- سفیر ژاپن در مسکو پس از فراخوانی در اعتراض به دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از جزایر کوریل بار دیگر به محل ماموریت خود باز خواهد گشت.

- تحلیلگران: انتخابات میاندوره ای آمریکا ممکن است بر روابط این کشور با روسیه تاثیر بگذارد.

- وزیر خارجه فرانسه نسبت به وخامت اوضاع در خاورمیانه هشدار داد.

- جنگنده های اسرائیلی جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

کد مطلب 1186324

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