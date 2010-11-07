عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- کشف بمب دست ساز در یکی از مساجد هلند.
- وزیر خارجه ایتالیا بر توقف شهرک سازی از سوی رژیم اسرائیل تاکید کرد.
- سوئد، آمریکا را متهم به جاسوسی در این کشور کرد.
- اعتراض مردم هند به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کشورشان.
- گروه شبه نظامی الشباب در بیانیه ای از نیروهای اتحادیه آفریقا خواست تا سومالی را ترک کنند.
- دیدار غیر منتظره "خوزه لوئیز رودریگر زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا از افغانستان.
- "عمار الموسوی" مدیر روابط بین الملل نیروی مقاومت حزب الله گفت: اسرائیل بیشترین سود را از ترور رفیق حریری برده است.
- سفیر ژاپن در مسکو پس از فراخوانی در اعتراض به دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از جزایر کوریل بار دیگر به محل ماموریت خود باز خواهد گشت.
- تحلیلگران: انتخابات میاندوره ای آمریکا ممکن است بر روابط این کشور با روسیه تاثیر بگذارد.
- وزیر خارجه فرانسه نسبت به وخامت اوضاع در خاورمیانه هشدار داد.
- جنگنده های اسرائیلی جنوب نوار غزه را بمباران کردند.
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