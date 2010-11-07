خرید و فروش وام مسکن متوقف شد/ جایگزینی اوراق ممتاز

قدرت الله شریفی در گفتگو با مهر رقم تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بخش مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون را 70 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون 162 هزار میلیارد ریال قرارداد برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مهر منعقد شده است که این رقم با توجه به میزان تعهدات بانک باید به 200 هزار میلیارد ریال برسد.

مسکن مهر

مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص 121 هزار میلیارد ریال خط اعتباری دیگر در بخش مسکن مهر بر اساس وعده بانک مرکزی خبرداد و تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات فقط بر روی مسکن مهر متمرکز نشده ایم، بلکه مسکن مهر تنها یکی از حوزه های فعالیت بانک است، ولی به دلیل گستردگی، شتاب و پیشرفت مسکن مهر بخش عمده ای از فعالیتهای بانک در این بخش صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران عمل می کنیم، از پرداخت 202 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخشهای مختلف توسط بانک مسکن خبرداد و عنوان کرد: از این رقم 97 درصد تسهیلات یعنی رقمی معادل 196 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافته است.

مطالبات معوق نداریم

شریفی با بیان اینکه بانک مسکن با مطالبات معوق کمتری نسبت به سایر بانکها مواجه است، دلیل آن را دریافت وثایق ملکی به عنوان پشتوانه تسهیلات پرداختی اعلام کرد و گفت: افرادی هم که تسهیلات مسکن دریافت می کنند، برای حفظ مسکن خریداری شده و به عبارتی سرپناه خود، به موقع اقساط را پرداخت می کنند.

طرحهای جدید

وی از ارائه چند طرح بانک مسکن به شورای پول و اعتبار برای تصویب خبرداد و افزود: این طرحها به زودی در شورای پول و اعتبار تصویب و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

اوراق مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه استفاده و خریداری اوراق مسکن برای واحد مسکونی که از تسهیلات 18 میلیون تومانی خرید مسکن بانک مسکن استفاده نکرده باشد، بلامانع است، اظهارداشت: بر این اساس افراد می توانند برای هر واحد مسکونی تا مبلغ 20 میلیون تومان از اوراق مسکن استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن از 15 به 30 میلیون تومان، در مورد ممنوعیت خرید و فروش وام مسکن گفت: بانک به منظور جلوگیری از متضرر شدن مردم و حل مشکل خرید و فروش وام مسکن، اوراق ممتاز را جایگزین کرده است، به نحویکه با سپرده گذاری، تا مبلغ 20 میلیون تومان از این اوراق یا خودشان استفاده کنند و یا اینکه در بازار عرضه کنند.

شریفی ادامه داد: فردی که این تسهیلات را از بازار دریافت می کند، می تواند خانه را به نام خود خریداری نماید، تمام این اقدامات هم برای حل مشکلاتی که در بخش خرید و فروش وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن ایجاد می شود، صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: خرید و فروش وام خرید مسکن به صورت وکالتی مردم را متضرر می کند، زیرا پس از فوت یکی از طرفین و یا ورشکستگی مشکلاتی ایجاد می شود، بنابراین وام حساب ممتاز را جایگزین کردیم تا مردم از آن استفاده کنند.

مدیرعامل بانک مسکن نرخ این اوراق را در بازار متغیر عنوان کرد و گفت: اما نرخ سود تسهیلات آن در بانک 12 درصد است.

اوراق مسکن در فرابورس

به گفته وی برای رفع نوسانات قیمت، اوراق مذکور را به فرابورس بردیم، زیرا این نوسانات قیمتی در بورس وجود نخواهد داشت و به نوعی اوراق مسکن ارزش واقعی خود را پیدا می کنند.