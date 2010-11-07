برگزاری دعای عرفه در 375 مسجد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله رضوی راد شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از استقبال خوب جوانان در دعای معنوی و عرفانی عرفه خبر داد.

معاون فرهنگی و پژوهشی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به درپیش بودن روز نهم ذیحجه و روز عرفه افزود : در روز عرفه هنگام ظهر شرعی تا غروب آن روز دعای امام حسین (ع) که معروف به دعای عرفه است زمزمه می شود و با مضامین عرفانی و معنوی که این دعا دارد این روز به نام روز نیایش نام گذاری شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 375 مسجد مازندران دعای عرفانی و معنوی عرفه را برگزار کردند و با استقبال خوب جوانان امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری این دعای امام حسین (ع) در مساجد این استان بهتر از گذشته باشیم.

این مسئول فرهنگی با اشاره به در پیش بودن عید غدیر بیان داشت: مسئله غدیر در دنیا بیشتر از هر چیز دیگر جلوه گری می کند، امروز استکبار جهانی، آن روح علوی و شیعی را برای خود یک خطر می داند امروزه با گذشت زمان مسئله غدیر بیشتر خود را نشان می دهد .

رضوی خاطر نشان کرد: روز غدیر روز شاد باش است لذا برنامه هایی همچون هماهنگی با مساجد، ائمه جماعات، مداحان، دعوت از مبلغین حوزه علمیه قم، برگزاری یک جشن ویژه در هر شهر مازندران، برگزاری مراسم جشن مجمع سادات و تولید هزار جلد کتاب پرتویی از غدیر از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار خواهد شد.