پریسا فیضی پرستار بخش آی سییو بیمارستان باهنر درباره وضعیت آلاحمد که از 3 آبان در این بخش بستری است، به خبرنگار مهر گفت: وضعیت هوشیاری آقای آلاحمد نسبت به روزی که به این بخش منتقل شد، بهتر شده و به 10 رسیده است. البته وضعیت متعادل هوشیاری 15 است و تا رسیدن به این حالت باید همچنان تحت مراقبت ویژه باشد.
وی افزود: بیماری اصلی آقای آلاحمد ترشحات داخلی و مشکلات ریوی بود و با توجه به سابقه آلزایمری که داشت، بدنش بخشی از کارکردهایش را از دست داد که از دست دادن قدرت تکلم از آن جمله بود و در حال حاضر در واکنش به اطراف فقط میتواند سر و دست راستش را کمی تکان دهد و حرکت دیگر بخشهای بدنش مختل شده است.
پرستار بخش آی سی یو بیمارستان باهنر در عین حال گفت: با توجه به بهبودی نسبی وضعیت هوشیاری این بیمار، احتمال انتقال او به بخش عمومی زیاد است.
فیضی احتمال ترخیص شمس آلاحمد را از بیمارستان منتفی ندانست و افزود: در صورت ترخیص، مراقبتهای پزشکی توسط پرستار ویژه در منزل ادامه خواهد داشت.
به گفته وی پسران شمس آلاحمد به صورت مداوم به عیادت او میروند و پیگیر کارهای مربوط به دارو و درمانش هستند.
شمسالدین سادات آلاحمد فرزند آیتالله سیداحمد طالقانی و برادر جلال آلاحمد است که در تیرماه 1308 در تهران متولد شد. از کارهای او در زمینه تصحیح متون میتوان به طوطینامه" اشاره کرد که 31 سال پیش به چاپ رسید. دیگر آثار شمس آلاحمد عبارتند از گاهواره، عقیقه، مجموعه قصه قدمایی، سیر و سلوک، از چشم برادر و حدیث انقلاب.
