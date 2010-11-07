پریسا فیضی پرستار بخش آی سی‌یو بیمارستان باهنر درباره وضعیت آل‌احمد که از 3 آبان در این بخش بستری است، به خبرنگار مهر گفت: وضعیت هوشیاری آقای آل‌احمد نسبت به روزی که به این بخش منتقل شد، بهتر شده و به 10 رسیده است. البته وضعیت متعادل هوشیاری 15 است و تا رسیدن به این حالت باید همچنان تحت مراقبت ویژه باشد.

وی افزود: بیماری اصلی آقای آل‌احمد ترشحات داخلی و مشکلات ریوی بود و با توجه به سابقه آلزایمری که داشت، بدنش بخشی از کارکردهایش را از دست داد که از دست دادن قدرت تکلم از آن جمله بود و در حال حاضر در واکنش به اطراف فقط می‌تواند سر و دست راستش را کمی تکان دهد و حرکت دیگر بخش‌های بدنش مختل شده است.

پرستار بخش آی سی یو بیمارستان باهنر در عین حال گفت: با توجه به بهبودی نسبی وضعیت هوشیاری این بیمار، احتمال انتقال او به بخش عمومی زیاد است.

فیضی احتمال ترخیص شمس آل‌احمد را از بیمارستان منتفی ندانست و افزود: در صورت ترخیص، مراقبت‌های پزشکی توسط پرستار ویژه در منزل ادامه خواهد داشت.

به گفته وی پسران شمس آل‌احمد به صورت مداوم به عیادت او می‌روند و پیگیر کارهای مربوط به دارو و درمانش هستند.

شمس‌الدین سادات آل‌احمد فرزند آیت‌الله سیداحمد طالقانی و برادر جلال آل‌احمد است که در تیرماه 1308 در تهران متولد شد. از کارهای او در زمینه تصحیح متون می‌توان به طوطی‏نامه" اشاره کرد که 31 سال پیش به چاپ رسید. دیگر آثار شمس آل‌احمد عبارتند از گاهواره، عقیقه، مجموعه قصه قدمایی، سیر و سلوک، از چشم برادر و حدیث انقلاب.