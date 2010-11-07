"لیلا مزبودی" مدیر بخش فرانسوی شبکه المنار درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: لبنان هم اکنون دربحران حاد سیاسی به سرمی برد و حملات علیه مقاومت به قوت خود باقی است.

وی افزود: توطئه وهجمه ضد مقاومت موضوع جدیدی نیست و تلاشها برای نابودی حزب الله قبل از دادگاه مربوط به ترور حریری نیز وجود داشته است و ما همواره انتظار این گونه اقدامات را داریم.

مدیر بخش فرانسوی المنار تاکید کرد: این موضوع اهمیتی برای ما ندارد زیرا حزب الله دخالتی درترور"رفیق حریری" نداشته و اصولاهیچ لبنانی دراین ماجرا دخالت ندارد و رد پای خارجی (با اشاره به دخالت رژیم صهیونیستی ) دراین موضوع وجود دارد.

مزبودی ادامه داد: بلافاصله پس از پایان دیدار "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران ازلبنان که آثار پربرکتی برای مردم کشور ما به دنبال داشت، "جفری فیلتمن" معاون وزیرخارجه آمریکا وارد لبنان شد و پس از رایزنیهای صورت گرفته بوسیله وی داستان کلینک زنانه درجنوب مطرح شد؛ زیرا تلاشهایی برای دامن زدن به بحران درلبنان وجود دارد.

خبرنگار برتر جهان اسلام درباره سرنوشت مذاکرات سازش گفت: "ابومازن" رئیس تشکیلات خود گردان مذاکرات مخفیانه ای با صهیونیستها برای معامله بر سر آرمانهای اصلی مردم فلسطین دارد گفتگوهایی که مسلمانان و کشورهای عربی خبری ازآن ندارند.

وی محورمذاکرات مخفیانه ابومازن را صرف نظرکردن ازبیت المقدس،عدم بازگشت به مرزهای1967 وعدم بازگشت آوارگان دانست. این مذاکرات خارج از قطعنامه های بین المللی است و نفعی برای مردم فلسطین ندارد.

مزبودی در ادامه افزود: هدف تحرکات درمنطقه فشار برایران، سوریه و جنبش های مقاومت است. آمریکا خواهان پایان نزاع خاورمیانه البته به نفع رژیم صهیونیستی است. هدف همه تلاشها مشغول کردن کشورها با موضوعات داخلی است تا منافع قدرتهای بزرگ حاصل شود.

مدیربخش فرانسوی المنار درباره بسته های انفجاری کشف شده در برخی مناطق جهان، گفت: به طور کلی موضوع القاعده پیچیده است این حوداث بی ارتباط با انتخابات میاندوره ای آمریکا نبود.